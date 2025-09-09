Matbutik utsatt för inbrottsförsök i natt – tvingas stänga redan nu

Under natten till i dag försökte tre personer att ta sig in i matbutiken på Vimmerby Camping genom att krossa glaset till entrédörren. Foto: Privat/Ossian Mathiasson

Under natten mellan måndag och tisdag försökte tre okända inbrottstjuvar ta sig in i Vimmerby Campings obemannade matbutik genom att krossa entrédörrens glas. – Det är väldigt tråkigt att vi tappar servicen mot våra gäster, säger campingägaren Hampus Weth Wolmeryd om gärningen och tidigareläggningen av

Hampus Weth Wolmeryd berättar att matbutiken 24Food NossenLivs är en viktig serviceprodukt som används av både folk som bor i området och av campinggäster. I natt utsattes den obemannade butiken för ett inbrottsförsök när tre personer försökte ta sig in i matbutiken genom att krossa glaset till entrédörren. Det gör att dörren inte längre fungerar.

– De har tagit sönder ingången till matbutiken. I och med att det är en obemannad mataffär måste vi ha en dörr med diverse olika funktioner. Det är inte en standarddörr som finns på hyllan utan det är en specialdesignad dörr för ändamålet.

Hur vi än gör så kommer det dröja åtminstone två veckor innan vi kan få hem en dörr. Det är inte vanligt glas utan det ska vara anpassat. Hela dörren kommer behöva bytas ut. Med den kommer det här låset för BankID och för elektrisk öppning, säger Hampus Weth Wolmeryd.

"Tvungna att springa från platsen"

Larmet slog till när inbrottstjuvarna krossade glaset och fick ingenting med sig.

– De var väldigt väl maskerade och använde inte BankID för att försöka ta sig in. Det är därför de har krossat fönster. Det positiva i det är att vi inser hur bra larmfunktionen är i butiken. Det är tack vare att de startade larmet på insidan som gjorde att de var tvungna att springa från platsen. Det är polisanmält och polisen får hantera det. Campingen är ganska väl övervakad så det är kanske inte världens bästa ställe att gå in på och försöka göra sådana saker på.

Tanken var att matbutiken skulle ha stängt den 30 september. Redan nu tvingas campingägarna stänga matbutiken för säsongen.

– Vi har ett lager som är gjort för att det ska säljas ut inom tre veckor. Det är mjölk, yoghurt och sådana saker som inte har tre veckors hållbarhet.

Vad händer med varorna som är kvar i butiken?

– I dag har det varit bestörtning på jobbet och man har känt sig maktlös. I morgon blir det mer planerande av vad vi ska göra med alla varor. Lite kan vi såklart ha i vår reception och sälja, men man ska kunna hantera livsmedel på ett bra sätt också.