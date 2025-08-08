Nu skickas den årliga trygghetsundersökningen ut – så många får den

Nu skickas den årliga trygghetsundersökningen ut till invånare i kommunen. Foto: MostPhotos

Hur upplever du ditt närområde? Hur trygg känner du dig? Det är några av frågorna som kommuninvånare i hela polisregionen får svara på. Den årliga trygghetsundersökningen har skickats ut.

I dagarna har 87 600 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 85 år, som bor i polisregion Syd (Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg), att få ett brev av polisen och sin kommun.

Det handlar om den årliga trygghetsundersökningen, där man som boende i en av polisregionens kommuner får möjligheter att berätta om sina upplevelser av sin närmiljö och sin vardag.

Enkätutskicken har varit årligen återkommande under hela 2000-talet och resultatet används i planeringen av polisens och kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete inför det kommande året.

Urvalet av mottagare görs helt utan polisens eller kommunernas påverkan.

– Vi hoppas verkligen att alla som får enkäten hemskickad vill vara med och svara. Hur medborgarna upplever sin vardag är väldigt viktig information för oss. Resultatet blir en betydelsefull pusselbit i vår gemensamma lägesbild, säger regionpolischef Susanne Hagström Rosenqvist.

Så många får enkäten

Enkäten går att svara på antingen i pappersform eller digitalt. Den digitala formen erbjuds på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika delområden i respektive kommun, för att ge en så noggrann lägesbild som möjligt av vilken typ av problem som finns var.

– I enkäten ställs bland annat frågor om hur medborgarna ser på sin boendemiljö, om de upplever några problem där de bor och vilka i så fall, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde, säger Mats Trulsson som är brottsförebyggande samordnare vid polisen och ansvarig för genomförandet av trygghetsundersökningarna i polisregion Syd.

Enkäten innehåller frågor om boendemiljön upplevs, om det finns problem där man bor, om man är orolig för att utsättas för brott, om man har utsatts för brott senaste året och om man känner sig trygg där man bor.

Undersökningen startar i början av augusti och avslutas ett par månader senare. Resultaten publiceras senare under hösten. I Kalmar kommun får 4 500 personer enkäten hemskickad. I såväl Vimmerby som Västervik och Hultsfred är det cirka 600 kommuninvånare som får enkäten.