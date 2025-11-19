Lågt problemindex i Vimmerby – bästa siffrorna på flera år

Vimmerby är en av de tryggaste kommunerna i hela södra Sverige. Problemindexet är det lägsta på flera mätningar. Foto: MostPhotos

Den årliga trygghetsundersökningen, som polisen och kommunen genomför tillsammans, är bra läsning för Vimmerby kommun. Problemindexet är det lägsta på flera år och Vimmerby är en av de tryggaste kommunerna i hela polisregionen. – Vi arbetar långsiktigt och på många olika plan med trygghetsskapande åtgärder. Det ger resultat, säger Anders Degerman, enhetschef för folkhälsa i kommunen.

Varje år genomför polisen och landets kommuner en omfattande enkätundersökning för att mäta om medborgare blivit utsatta för brott, hur trygga eller otrygga de känner sig och vilka lokala problem de upplever i sina bostadsområden.

Precis som tidigare år får Vimmerby kommun ett bra resultat i undersökningen. Av alla 58 kommuner i polisregion Syd, som alltså innefattar i princip hela södra Sverige, placerar sig Vimmerby på sjätte plats.

Problemindexet hamnar på 1,05 på en sexgradig skala. Just problemindexet har stadigt sjunkit sedan 2019, då det låg på 1,76.

– Vi ser en tydlig positiv trend. Kommuninvånarna upplever en ökad trygghet samtidigt som utsattheten för brott fortsatt är låg. Det är glädjande, säger Anders Degerman i ett pressmeddelande.

"Tydligt kvitto"

Även kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) är glad över vad som kommer fram i undersökningen.

– Vi är glada över resultatet och ser det som ett tydligt kvitto på det arbete som görs. Det är viktigt att jobba förebyggande och långsiktigt, och det här visar att vi är på rätt väg, säger hon.

Inom samtliga trygghetsområden visar Vimmerby förbättringar. Bland annat upplever fler invånare att polisen bryr sig om lokala problem och arbetar närvarande i kommunen. Åtta av tio i kommunen har inte alls utsatts för något brott det senaste året. 14 procent har känt sig otrygg ute ensam en sen kväll medan 74 procent känner sig trygg när man är ute ensam en kväll.

Andelen som uppfattat minst ett problem ligger på 63 procent, vilket också är det lägsta sedan 2019. Bland utomhusstörningar är det tydligaste problemet invånarna ser att bilar kör för fort. 40 procent upplever detta som ett problem. Buskörningar med andra motorfordon ligger på 28 procent och är klar tvåa på listan.

– Vi ser att samverkan mellan kommunen, polisen och invånarna ger resultat. Att invånarna upplever polisen som mer närvarande och engagerad är en viktig framgångsfaktor, säger Anders Degerman.

Så många svarade

Trygghetsundersökningen används för att följa utvecklingen av den upplevda tryggheten i kommunen och är, tillsammans med bland annat brottstatistik, ett viktigt underlag för det brotts- och trygghetsskapande arbete som kommunen och polisen gör tillsammans.

– Vi vill behålla de här fina resultaten och fortsätta stärka tryggheten framöver. Det vill vi göra i nära samarbete med kommuninvånarna, säger Anders Degerman.

600 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldrarna 16 till 84 år har fått chans att svara på frågorna. Antalet svarande i år blev 362, vilket är en bra bit över hälften av de tillfrågade. På i princip alla parametrar hamnar Vimmerby kommun på en grön markering, vilket i sammanhanget är positivt.

Ett område som ofta pekats ut som problematiskt är just resecentrum i Vimmerby, men något sådant framgår inte av den här undersökningen.

– Nej, det finns inga frisvar på det sättet. Men vi hör i övrigt, när vi lyssnar av i kommunen, att det är en sådan plats med lite mer oro. Det är ett prioriterat område för oss och där jobbar vi med tryggheten. Utöver det har vi inget sådant mer ställe. Det är väldigt utspritt här och vi har inga hotspots, säger Anders Degerman till vår tidning.