SÅ STARK BLEV AUGUSTI FÖR ASTRID LINDGRENS VÄRLD

Augusti är inte helt över ännu, men varje dag-öppet stängde Astrid Lindgrens Värld i går. Då kan man summera en mycket fin månad – med 97 500 besökare. – Augusti blev supersuperbra, säger vd Joacim Johansson.

Juli månad, den enskilt viktigaste ALV-månaden, blev inte riktigt vad man hoppats på 2025. I år hade man 210 000 gäster under månaden att jämföra med 213 000 ifjol.

Joacim Johansson var tydlig med att juli inte alls motsvarat förväntningarna och trodde att det därmed skulle bli oerhört svårt att sätta nytt rekord.

Helt kört är det dock inte tack vare att augusti blev riktigt stark. I går stängde ALV säsongen för varje dag-öppet och då visar siffrorna att man hade 97 500 besökare under de här 17 dagarna. Det är 1 500 fler än fjolårets augusti, då man dessutom hade ytterligare en dag öppet.

– Augusti blev supersuperbra. Nu är vi 1 500 besökare från fjolåret totalt sett, så vi har återhämtat oss jättestarkt. Datumeffekten gör vi att stängde ganska tidigt i år. Ibland kan vi ha öppet till 22 eller 23 augusti, så det här är en väldigt bra augustisiffra, säger vd Joacim Johansson.

Målbilden i augusti var satt till 77 000 besökare. Det har varit mycket utländska besökare i parken den här månaden.

– Framför allt procentuellt. När det minskar en del med nationella gäster, så blir det en påtaglig effekt om det också ökar en del med främst tyskar. Helt klart ser vi att de kommer senare på sommaren.

"Verkligen hämtat igen det"

ALV har nu totalt sett – från öppningen i maj – haft 448 700 besökare.

– Det är egentligen bara början av juli som varit segt. Vi är jättenöjda med den här siffran med tanke på hur juli inleddes, eftersom den månaden är så avgörande för oss. Vi har verkligen hämtat igen det vi tappade där och är jätteglada för det.

Det som förr var en drömgräns, alltså en halv miljon besökare, är Joacim Johansson i princip övertygad om att man når.

– Det ska mycket till om vi inte ska komma över 500 000 besökare – igen. Vi ligger 1 500 besökare efter förra året och det är inte mycket. Några bra sensommarhelger kan fixa det. Ifjol hade vi väldigt bra helger och nästan 36 000 besökare under de här helgerna.

"Känner att vi har häng"

Fem helger i augusti och september har nu ALV kvar, där man har öppet fredag till söndag.

– Det sista i parken blir den 21 september och det är också då vi stänger Näs för säsongen. Sedan har vi höstlovsöppet kvar också och där gör vi precis som förra året. Vi börjar med en helg vecka 42 och sedan öppnar vi lördagen vecka 43 och kör hela höstlovet.

Hur ser du på att slå rekordet nu?

– Det finns möjligheter för det, det gör det. Vi känner att vi har häng. Vi var 600 från rekordåret 2019 förra året och vi behöver cirka 2 000 fler gäster nu för att komma ikapp och ta ett nytt rekord. Vi är glada för att vi är där vi är nu. Det känns som att vi börjar sätta en ny nivå på en halv miljon nu. Det går lite i platåer och bryter man en ny hundratusengräns, så är man ofta kvar där sen. Gästboendet inför den första sensommarhelgen är helt fullbokat och det bådar gott. Det kan bli fina helger som väntar nu i augusti och september.

Nu börjar tre stora projekt

Under söndagskvällen stängde ALV högsäsongen med en stor gemensam fest.

– Våra säsongare känner att det tar slut nu, men för oss andra fortsätter det. När vi avslutar en period av året sätter vi fart på nästa direkt.

Joacim Johansson har själv varit ute under morgonen och tittat till allt arbete som nu inleds omgående. Det är tre stora satsningar inför kommande säsong – utökat boende, ny infartsväg och en ny miljö för Junibacken.

– Nu har vi börjat ta bort asfalten på nuvarande infartsväg och gräver bort det. I dag börjar vi också med att ta bort de små lekhusen i Junibacken och sätter igång med det markarbetet. Det är spännande tider som väntar. En del tror kanske att det blir lugnt när vi stänger varje dag-öppet, men det är några enheter som får jobba ännu mer nu, inte minst design och utveckling.