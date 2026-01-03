Här är det nya och tydliga målet – då ska ALV ha 700 000 besökare

545 000 gäster besökte Astrid Lindgrens Värld 2025. Det blev nytt rekord och nu är ett långsiktigt mål satt. 2035 ska man ha 700 000 besökare. – Det är en tydlig målbild, säger vd Joacim Johansson.

Turismjätten Astrid Lindgrens Värld kan summera ett sagolikt starkt 2025 med nytt besöksrekord. Det tidigare rekordet från 2019 slogs med flera tusen besökare.

Men – inte lutar sig ALV tillbaka för det. Nu har man skruvat på sin långsiktiga plan. Tidigare har man pratat om någonstans kring 750 000 besökare på längre sikt, men nu har målet konkretiserats.

– Vi har satt en långsiktig plan och i den har vi en tydlig målbild, som vi har skruvat till lite, säger ALV:s vd Joacim Johansson.

Målbilden är nu att man ska nå 700 000 besökare. År 2035 ska det vara så många som kommer hit.

– Ja, det här målet är inom en tioårsperiod. Då räknar vi med båda besöksmålen. Slår vi ihop både parken och Näs så närmar vi oss 600 000. Det handlar om att öka med tio procent och det blir mer och mer ju fler gäster det är totalt sett. Vi tror det här är möjligt, men det är inget självspelande piano.

Kommer öka antalet anställda

Att etablera sig kring det tydliga målet på 700 000 besökare skulle förstås göra att ALV växer på flera olika sätt. I dagsläget är man 73 årsanställda och 200 heltidstjänster om man slår ut alla timmar på ett helt år.

– Det skulle inte innebära en fördubbling. Att öka med x procent gör att inte antalet medarbetare per se följer med. Det kommer behövas fler medarbetare, men jag törs inte riktigt gissa på det.

Är det 100 årsanställda?

– Nog är det 25 till i alla fall. Det kan man nog säga utan att vara fel ute.

Annons:

Danska höstlovet förlängs

Att nå en halv miljon besökare var länge den tydliga målbilden.

– Vi ganska länge mellan 450 000 och 470 000. Alla snackade om halvmiljonen och det var den tydliga visionen och målbilden när jag började. Sedan har vi tagit steg och det här är andra året i följd med över 500 000 sedan 2019, då det också var så många. Det känns som att 500 000 besökare är vår nya lägsta nivå. Nu är nästa målbild först 600 000, men den stora målbilden är 700 000 inom en tioårsperiod.

Samtidigt är gästantalet inte allt.

– Det är jätteviktigt och det ger marknadsunderlag, men vi måste också få konsumtion per gäst. Vardagar i september är det inte säkert att vi blir mer lönsamma per gäst. Vi behöver någonstans kring 1 500 gäster för att gå break even och det är ingen hemlighet. Vi har fasta kostnader för el, bemanning och hela den biten.

Krävs det förlängda säsonger för att nå 700 000 besökare?

– Nu har vi ambitionen att förlänga den danska höstlovsveckan med en dag. Vi har kört fredag till söndag och nu kommer vi plocka på en dag till. Det är en sådan del i det att få lika många danskar fast en dag tidigare.

"Vet inte om det lirar med vår äkthet"

Något som också varit uppe för diskussion tidigare är jul- och nyårsöppet.

– Det kräver mycket bemanning och när man tittar ut nu, så kan man undra vem som vill gå runt i parken just nu? Det kanske man vill, det är det som är frågan. Då krävs det att man skapar julstämning och för det behöver man gasa på.

Ni får köra med fejksnö?

– Jag vet inte om det lirar helt med vår äkthet riktigt, säger Joacim Johansson och skrattar.