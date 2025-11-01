Familjen från Linköping blev rekordgästerna – hyllar presenten man fick

Här överraskas familjen av vd:n Joacim Johansson med fribiljetter till nästa säsong.

Familjen från Linköping som består av Andreas Gustavsson och Johanna Taimonen med barnen Molly och Saga överraskades när de klev in på Astrid Lindgrens Värld. De blev rekordgästerna när ALV raderade ut det tidigare rekordet. Foto: Simon Henriksson

Astrid Lindgrens Värld har lagt till en ny milstolpe i historien om sig själva. En familj från Linköping blev rekordgästerna när det gamla besöksrekordet utraderades. – Det här var högst oväntat, skrattar Johanna Taimonen.

En fin höstdag med perfekt ALV-väder. En passande dag för att skriva ett nytt kapitel i historieböckerna om Astrid Lindgrens Värld.

Joacim Johansson, vd på ALV, var förstås överväldigad över att det gamla rekordet på 537 127 besökare från 2019 är ett minne blott. Gäst 537 128 blev en familj från Linköping.

– Ja, det ser ut att bli en familj som vi uppmärksammar extra, berättar Joacim Johansson några minuter innan det är dags.

Han står och tittar ned i sin telefon för att hålla järnkoll på när rekordgästen kliver in genom grindarna. Redan under fredagen kunde parkens vd ana att det skulle bli kring 10.30-tiden på lördagen.

– Det är jättejätteroligt att vi gör ett nytt rekord. Det är många år sedan nu. När vi talades vid i juli var jag oerhört defensiv. Juli var ingen stark månad, även om de två sista veckorna var väldigt bra. Men med tanke på hur avgörande juli är och att inledningen var svag, så såg det svårt ut.

Vad säger det dig att ni slår rekordet utan att juli var särskilt vass?

– Vi har återhämtat oss bra och gjort en galet stark augusti och sensommarhelger, men visst är det jätteintressant. Numera har vi lika många gäster under sensommarhelgerna som i maj. Vi ser den här förskjutningen och att slutet på säsongen blir allt starkare. Vi har medvetet i vår kommunikation försökt att sprida gäster mer från maj till september.

"Inte för svårslaget"

En dag återstår på årets säsong och det är söndagen.

– Då brukar det vara lite lägre, men vi kommer nå 540 000 besökare lite styvt. Rekordet på höstlovet på 52 000 besökare kommer vi att slå.

Vad gör att ni varit så populära i år?

– Jag lyfter alltid alla goda medarbetares arbetsinsats med värdskap och bemötande som vi byggt över tid. Även satsningarna som skett långsiktigt och på lite småländskt vis – både före och under min tid – där vi gnetat på och gjort utveckling. Det är värdskapet, bemötandet, teatern, den goda maten – det är en helhet och finns inget enkelt svar på det där.

Hur svårslaget blir det här rekordet?

– Inte för svårslaget hoppas vi. Vår förhoppning är såklart att den nya satsningen på Junibacken och de 200 nya bäddarna ska ge sin effekt, men vi kanske inte ska räkna med att vi klämmer det här 2026. Men man kan alltid hoppas.

Utökar med tre ny anställda

Även rent ekonomiskt ser 2025 ut att bli ett mycket bra ALV-år.

– Det här ger möjlighet att fortsätta göra investeringar. Vi behöver inte låna lika mycket och betala ränta. Vi kan självfinansiera många bitar och bygga en stabilare året runt-organisation. Tiden går fort och det har gått fem år sedan pandemin, då vi behövde låna jättemycket pengar. Det är gott att vi nu inte behöver låna lika mycket för nya satsningar.

Det gör att man inför 2026 utökar med tre nya året runt-anställda.

– Då blir vi 75 årsanställda och det ger möjligheter till en stabilare organisation.

"Högst oväntat"

Just rekordgästerna blev en familj från Linköping. Andreas Gustavsson och Johanna Taimonen tillsammans med barnen Molly och Saga överraskades när de klev in i parken.

Det här var deras tredje besök på ALV och det andra den här säsongen.

– Det är jättehärligt och fint här, bra ordnat och bra skådespelare, säger Johanna Taimonen.

Barnens favorit är Rasmus på Luffen tack vare sångerna och de var laddade för en dag i parken.

– Vi är mest här för att kolla föreställningarna, det gillar barnen. De älskar Rasmus på Luffen och vi ska försöka tajma in i det, men annars blir det att gå runt och titta.

Rekordfamiljen lär också återvända till parken. De uppmärksammades nämligen med fribiljetter till 2026.

– Det är högst oväntat och väldigt roligt. Kul att vi fick en så fin present också.