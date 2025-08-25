VIMARHEMS VD FÅR LÄMNA SITT JOBB

Johan Oléhn har varit Vimarhems vd i sex år. I dag kallade Vimarhem till en pressträff för att informera om att Vimarhems vd får sparken.

Magnus Danlid och Peter Lingeteg bjöd under måndagen in till en pressträff för att informera om en ”angelägen fråga” rörande Vimarhem AB. Nyheten som Vimarhems representanter släppte var att Vimarhems vd Johan Oléhn får sparken efter sex år på posten.

Det var i fredags som Vimarhems styrelse beslutade sig för att avsluta Johan Oléhns tjänst som vd på Vimarhem AB. Sex månader gäller som uppsägningstid oavsett om den anställde säger upp sig eller om arbetsgivaren väljer att säga upp vd:n. Då arbetsgivaren säger upp vd:n utgår ett avgångsvederlag på ytterligare nio månader.

Den aktuella månadslönen på 95 000 kronor ska därmed betalas ut i 15 månader fördelat på uppsägningstid och avgångsvederlag. Sista utbetalningen kommer göras i november 2026.

Oléhn gör sin sista arbetsdag på torsdag och Elisabeth Will kliver in som tillförordnad vd från och med fredagen den 29 augusti.

