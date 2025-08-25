DÄRFÖR FÅR OLÉHN GÅ – KOSTAR VIMARHEM MILJONBELOPP

Hela Vimarhems styrelse står bakom beslutet som har fattats. Johan Oléhn gör sin sista arbetsdag på torsdag.

Magnus Danlid är Vimarhems ordförande och säger att det var rätt att anställa Johan Oléhn 2019 och rätt att sparka honom nu.

Peter Lingeteg (V) och Magnus Danlid (C) är vice ordförande respektive ordförande i Vimarhem. Foto: Simon Henriksson

En bomb slog ned på måndagen i Vimmerby kommun. Johan Oléhn får lämna sitt jobb som vd för Vimarhem efter sex år. – Johan är inte rätt person att lotsa Vimarhem framåt i den situation vi är i, säger det kommunala bostadsbolagets ordförande Magnus Danlid (C).

I oktober 2018 lämnade Jan Erixon jobbet som vd för Vimarhem efter ett stort antal år på posten. Han fick då 18 månadslöner efter en förhandling, trots att han i själva verket hade rätt till betydligt fler.

Knappt ett år senare, i augusti 2019, presenterades Johan Oléhn som ny vd. Nästan precis sex år senare står det klart att Vimarhems styrelse fattat ett enigt beslut om att sparka Johan Oléhn från jobbet.

Beslutet fattades på ett extra styrelsemöte i fredags och medarbetarna på det kommunala bostadsbolaget informerades under måndagsförmiddagen, strax innan pressträffen med media hölls.

Johan Oléhn får inte gå på dagen, utan jobbar kvar tills på torsdag.

– När Johan anställdes sökte vi en profil med en mer övergripande syn och han hade ett förflutet som fastighetschef på Ikea, Ljungby kommun och Region Kronoberg. Han hade gedigen erfarenhet på fastighetssidan och mycket har fungerat bra under de här åren. Nu de senaste åren har vi känt av en del kostnadsökningar och en större andel outhyrt. Det har gjort att vi haft ett extra fokus på ekonomi och nu känner styrelsen att vi behöver ett större fokus på vardagsfrågor och detaljfrågor än vad vd:n tidigare haft, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).

"Gäller att växla om"

Vimarhems ordförande menar att det inte är någon större dramatik bakom beslutet.

– Sedan är det alltid dramatik att säga upp en ledare för ett kommunalt bolag och det har inte varit något lätt beslut. Vi har resonerat en kortare tid och kommit fram till att det var dags. I många frågor har styrelsen stått bakom Johans övergripande synsätt och det är inga oegentligheter eller något sådant. Vi är vänner, men tycker att vi behöver ett nytt ekonomiskt ledarskap och en vd som är mer delaktig i vardagen.

Varför är inte Johan Oléhn rätt man framåt?

– Vi har resonerat om det och han har sin profil på ledarskap. Det har han drivit med framgång i en hel del frågor, men nu gäller det att växla om till vardagsfrågor och detaljfrågor.

Vad det innebär rent konkret har Magnus Danlid dock svårt att svara på.

– Det handlar om att vara delaktig i frågor som är aktuella för bolaget. Johan har drivit framåtsyftande frågor och det är viktigt. Man har satt mål långt fram och dessa behöver vara greppbara. Det har inte varit en kommunikation som gått hela vägen fram. Vi är inte glada för det här, vi gillar Johan, men det är nödvändigt. Johan är inte rätt person att lotsa Vimarhem framåt i den situation vi är i nu. Det var rätt beslut 2019 att anställa honom och det här är rätt beslut nu.

Kan inte göra det konkret

Vimarhems ordförande säger att det handlar om "väl vidlyftiga mål", men kan inte peka ut vilka.

– Vi har upplevt att han absolut jobbat och drivit på både mål- och visionsarbete på lång och kortare sikt, men det är mål som blivit väl vidlyftiga och det har varit svårt för inblandade att nå målen. Har vi mål måste vi kunna nå dem och flera mål är inte nåbara just nu. Det är en del i det.

Vilka mål det handlar om är dock oklart.

– Nej, jag kan inte säga något konkret mål. Det är den allmänna känslan vi har i styrelsen. Vi har regelbundna styrelsemöten och det har gått lång tid med vissa mål, men de har inte blivit uppfyllda.

"Stänger inte dörren"

Johan Oléhn får nu sammanlagt 15 månadslöner. Med en månadslön på 95 000 kronor innebär det en bit över 1,4 miljoner. De första sex gäller som uppsägningstid och är då både semester- och pensionsgrundande. De sista nio månaderna blir ett rent avgångsvederlag på 95 000 kronor per månad.

Exakt vad den totala summan landar på kan inte Magnus Danlid kommentera i dag.

– Ekonomiavdelningen är inte på plats nu, så vi får återkomma till det. Vi har tittat på det, men jag kan inte säga vad det blir på kronan.

Varför kan inte Johan jobba kvar under uppsägningstiden?

– Han kommer vara delaktig och stänger inte dörren på torsdag. Det finns ett antal frågor han kommer jobba vidare med, men att vara vd mitt i allt som händer, under en uppsägningstid, är inte det bästa för Vimarhem. Därför arbetsbefriar vi honom, men han ställer gärna upp på att finnas som kontakt om vi behöver bolla något. Är man vd så är man vd och har man fått sluta, så blir det svårt att ta någon annan uppgift på företaget.

Den 28 november nästa år kommer avgångsvederlaget upphöra. Johan Oléhn kommer också få lämna tillbaka den förmånsbil han har haft.

– Vi vet inte exakt när, men det blir under september månad.

– Någon förmånsbil kommer inte nästa vd att få, säger Peter Lingeteg (V), vice ordförande i Vimarhem.

– När Johan anställdes hade VEMAB:s vd en förmånsbil, men den punkten kommer utgå framöver. Ingen av kommunens chefer kommer ha förmånsbil.

"Sämre avtal än tidigare"

Magnus Danlid säger att han har förståelse för att 15 månadslöner kan sticka i folks ögon.

– Vi skrev det här avtalet och det är ett lägre och sämre avtal än vad både Jan Erixon och Carolina Leijonram hade. Båda hade ett mer generöst avtal. Sedan är det här inget dåligt avtal. Jag förstår att människor tycker det är orimligt med 15 månadslöner, men samtidigt har en vd ingen anställningstrygghet och det kompenserar lönen för. Det är en hög lön med 95 000 kronor i månaden, säger Vimarhems ordförande.

Elisabeth Will tillträder nu som tillförordnad vd från och med fredag. Hon hade samma position när Jan Erixon fick sluta som vd.

– Det här är precis nytt och under den här processen kommer vi söka en ny permanent vd. Vi har inte organiserat det i detalj, men vi har haft en sittning med både kontoret och all personal. De är medvetna och informerade om det här. Vi behöver hjälpas åt för att dra lasset. Elisabeth kommer ha en fortsatt dialog med Johan också.

När har ni förhoppningar om att ha en ny vd på plats?

– Först ska vi ta fram en plan och sedan ska det ske en rekrytering. Det brukar göras via bemanningsbolag och senast gick vi på det avtal som kommunkoncernen hade. Förmodligen blir det en liknande variant, men vi får fundera igenom på vad för profil vi ska söka med styrelsen, medarbetarna och även vår ägare kring det.

Men det blir en helt annan profil än Johans?

– Nu ska vi hantera att Johan slutar. Inom någon månad ska vi ha lagt upp en plan, men det är inget vi tar den här veckan eller nästa. När det har gått några veckor ska vi sätta en plan för rekryteringen.

– Det blir en annan profil med inriktning på mer ekonomi, säger Lingeteg.

Hur var reaktionerna bland personalen?

– Det händer att kollegor slutar och det är ingen dramatik. Det var ingen större reaktion, men de kanske inte hade väntat sig detta.

Nu har två av de tre tyngsta cheferna sparkats i kommunen på relativt kort tid. Vad tänker ni om det?

– Det är inget vi har tänkt på så och det har inget samband, men det är aldrig roligt att skaka i en kontinuitet. Det här kommer förstås kräva mer av medarbetarna runt om. Det är aldrig ett bra läge för något sådant här, men nu blev det ett läge och det här var bäst för Vimarhem.

Johan Oléhn hade fått frågan om att delta i pressträffen men tackat nej till detta. Vi har sökt honom för en kommentar.