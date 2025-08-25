Oléhn om att få lämna vd-jobbet här: "Varit sex häftiga år"

I augusti 2019 blev Johan Oléhn ny vd för Vimarhem AB. I augusti 2025 får han lämna samma jobb. – Jag tycker att det har varit sex häftiga år, säger Oléhn.

På ett extrainsatt styrelsemöte i fredags tog det kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB beslut om att avsluta Johan Oléhns tjänst som vd. Han slutar nu på torsdag och får 15 månadslöner i avgångsvederlag. Sex av dessa gäller den uppsägningstid som finns och övriga nio enligt det avtal som båda parter skrev under i augusti 2019.

Johan Oléhn har en månadslön på 95 000 kronor och det här kommer kosta Vimarhem en bit över 1,4 miljoner kronor. Johan Oléhn själv var inte med på den pressträff som Vimarhem höll kring lunchtid på måndagen.

Han vill inte heller säga särskilt mycket om det besked han har fått.

– Det blir en rätt tråkig intervju. Jag har egentligen inga kommentarer och det har jag sagt till andra som ringt och frågat samma sak, säger Johan Oléhn.

Har du varit med om något liknande tidigare i din karriär?

– Nej, det har jag inte.

"Ska gå vidare"

Magnus Danlid (C), ordförande i Vimarhem, säger att en ny vd ska ha större fokus på vardagsfrågor och detaljfrågor. Han säger också att det funnits väl vidlyftiga mål med Johan Oléhn som vd.

– Vi har upplevt att han absolut jobbat och drivit på både mål- och visionsarbete på lång och kortare sikt, men det är mål som blivit väl vidlyftiga och det har varit svårt för inblandade att nå målen. Har vi mål måste vi kunna nå dem och flera mål är inte nåbara just nu. Det är en del i det, säger Magnus Danlid utan att kunna konkretisera vilka mål det handlar om.

En ny ledarprofil behövs och Johan Oléhn beskrevs av Vimarhems styrelse inte vara rätt man framåt.

Vad tänker om du att det behövs en ny riktning enligt styrelsen?

– Det kommenterar jag inte.

Köper du deras resonemang?

– Det kommer jag inte heller kommentera. Jag ska gå vidare, det är min kommentar.

Har det funnits ett internt missnöje mot ditt ledarskap?

– Det är samma tråkiga svar där och jag har varit lika tråkig mot alla. Jag undviker den frågan och har inget att tillföra.

"Sex häftiga år"

Johan Oléhn, som är bosatt i Växjö, ska nu se sig om efter ett nytt jobb.

– Jag ska lämna över här så bra som möjligt. Sedan får jag leta nytt jobb helt enkelt och så är det. Jag har otroligt mycket erfarenhet och kunskap som jag kan använda framöver och jag har redan börjat kontakta folk runt omkring.

Hur vill du sammanfatta din tid här?

– Jag tycker att det har varit sex häftiga år. Det är mycket som har hänt och vi har gjort otroligt mycket inom bolaget. Jag har lärt mig jättemycket under de här åren och det hoppas jag även att medarbetarna har gjort. Det har varit intressanta och lärorika år och jag tror jag kommer ha mycket nytta av det framåt. Jag har lärt mig otroligt mycket inom Vimarhem, inom centralorganisationen Sveriges allmännytta och såklart även på kommunkoncernnivå. Det tar jag med mig.

