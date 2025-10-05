Här är kostnaden för att sparka Vimarhems vd Johan Oléhn

Den 25 augusti kom bomben att Vimarhem sparkar Johan Oléhn från jobbet som vd för det kommunala bostadsbolaget. Nu står det klart vad bolagets kostnad blir för detta.

När Vimarhem AB bjöd in till pressträff i slutet av augusti visste inte någon vad som skulle presenteras. Det visade sig snabbt att det kommunala bostadsbolagets styrelse tagit beslut om att entlediga vd:n Johan Oléhn från posten efter sex år.

Johan Oléhn gick inte riktigt hem på dagen, men blev endast kvar i några dagar. I stället har Elisabeth Will tagit över som tillförordnad vd.

I samband med att beskedet om att Oléhn fick sparken kunde Magnus Danlid (C), ordförande för Vimarhem, inte redogöra exakt för vad kostnaden skulle bli.

Johan Oléhn har haft en månadslön på 95 000 kronor. Han får ett avgångsvederlag på 15 månadslöner. De första sex månaderna gäller som uppsägningstid och är då både semester- och pensionsgrundande. De sista nio månaderna får han ett rent avgångsvederlag på 95 000 kronor per månad.

Med arbetsgivaravgiften inräknad kommer det här kosta Vimarhem närmare 125 000 kronor i månaden och det landar då på nästan 1,9 miljoner kronor totalt sett.

Utöver detta är alltså de första sex månaderna även semester- och pensionsgrundande.

– Det blir ingen klumpsumma, utan han får det här varje månad. Det är vad vi har kommit överens om och vi betalar ut det här månadslvis. Det blir bara en kostnad för oss med lön och sociala avgifter de sista nio månaderna och ingen semesterersättning för detta och inte heller någon pension, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid.

Får behålla lönen vid nytt jobb

Lönen kommer trilla in på Johan Oléhns konto varje månad fram till november 2026. Då kommer Vimarhem ha genomfört sin sista betalning till den sparkade chefen.

– Han har också lämnat tillbaka den förmånsbil han har haft och vi kommer inte erbjuda en ny vd någon förmånsbil.

Finns det något villkor med kring om att ersättningen utgår om Johan Oléhn får ett nytt jobb i morgon?

– Vi beslutade, när han anställdes, att det här är ett avgångsvederlag som kommer betalas fullt ut. Får han ett heltidsjobb i morgon så får han den här lönen ändå. Vi tycker inte att han ska ha ett incitament för att inte skaffa sig ett nytt jobb under den här tiden.