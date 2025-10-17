Johan Oléhn fick behålla lönen – nu har han nytt vd-jobb

Johan Oléhn har fått ett nytt jobb. Han blir vd för Årehus och kommer tjäna 210 000 i månaden tills lönen från Vimarhem upphör i november 2026.

Den 25 augusti slog bomben ned att Vimarhem sparkar Johan Oléhn från jobbet som vd för det kommunala bostadsbolaget. Han får behålla lönen i 15 månader, men nu har han fått ett nytt jobb och kommer tjäna väldigt bra framöver.

I slutet av sommaren kom det överraskande beskedet att Vimarhem sparkat Johan Oléhn som vd för det kommunala bostadsbolaget. Detta efter hela sex år på posten.

Tidigt i oktober kunde vår tidning berätta vad det kommunala bostadsbolagets kostnad för detta blir. Oléhn har en månadslön på 95 000 kronor och får ett avgångsvederlag på 15 månadslöner.

– Det blir ingen klumpsumma, utan han får det här varje månad. Det är vad vi har kommit överens om och vi betalar ut det här månadslvis. Det blir bara en kostnad för oss med lön och sociala avgifter de sista nio månaderna och ingen semesterersättning för detta och inte heller någon pension, sa Vimarhems ordförande Magnus Danlid.

Lönen från Vimarhem kommer trilla in på Oléhns konto varje månad fram till november 2026.

– Vi beslutade, när han anställdes, att det här är ett avgångsvederlag som kommer betalas fullt ut. Får han ett heltidsjobb i morgon så får han den här lönen ändå. Vi tycker inte att han ska ha ett incitament för att inte skaffa sig ett nytt jobb under den här tiden.

Ny vd för kommunalt bostadsbolag

Så har det blivit nu. Johan Oléhn har utsetts till ny vd för Årehus och tillträder sin tjänst den 1 december.

– Vi har sökt en vd med gedigen erfarenhet från både näringsliv och kommunal verksamhet. Johan är en erfaren ledare med starkt samhällsengagemang som är mycket duktig på fastighetsutveckling och att driva förändringar, säger Pär Hedman, styrelseordförande för kommunala bolaget Årehus.

Just Årehus tidigare vd fick lämna sin post i slutet av april i år. Det fanns då olika uppfattningar om hur bolaget skulle drivas fram mellan vd och styrelsen.

Oléhn har för vår tidning inte velat kommentera Vimarhems beslut särskilt ingående.

– Jag har inte kommenterat det tidigare utan låtit min arbetsgivare få göra det. Men under min ledning så utvecklade vi bolaget väldigt mycket, det blev mycket arbete på relativt kort tid. Tanken med ledarbytet var att få in någon med en mer förvaltande profil, säger Johan Oléhn till tidningen Östersunds-Posten.

Kommer tjäna över 200 000 i månaden

Åre kommun ska ha 18 000 invånare år 2050 och har i dagsläget 400 hyresrätter.

– Högst upp på agendan är ju att bygga fler bostäder för permanentboende, det är en stor utmaning, säger Oléhn till tidningen.

Pär Hedman är mycket nöjd med rekryteringen av Vimarhems tidigare vd.

– Han stod ut rejält jämfört med de andra. Dels genom sitt jobb som vd för Vimarhem men också för att han tidigare varit fastighetschef på Ikea. Vi behöver vara aktivt drivande i bostadsutvecklingen, där har vi stor förbättringspotential. Där ser vi att nya vd:n kommer tillföra, han har rätt kvalitéer för det.

Varje månad kommer Johan Oléhn få 115 000 kronor i månaden. Det gör att han kommer tjäna 210 000 kronor i månaden till november 2026, då utbetalningarna från Vimmerby upphör. Det är exempelvis 6 000 kronor mer i månaden än vad statsminister Ulf Kristersson har.

– Jag ser inte att jag kommer byta jobb någon fler gång under min karriär, säger han till ÖP.