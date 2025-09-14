Matilda fick ovanligt färgstarkt uppdrag – "Syr nästan all vaken tid"

Matilda Hemmingsson från Vimmerby fick det ovanliga och färgstarka uppdraget att designa kläder av Micke Rylanders konst för kulturforskare. Foto: Privat

Matilda Hemmingsson från Vimmerby fick nyligen det färgstarka uppdraget att designa kläder av Micce Rylanders konst för kulturforskare.

Vimmerbybördiga entreprenören Matilda Hemmingsson har bestämt sig för att aldrig köpa nya kläder. Hon skapar nytt av gammalt och uppdragen blir allt fler.

– Jag syr nästan all vaken tid. På dagarna pluggar jag mönsterkonstruktion på högskolan i Borås, på kvällarna syr jag väskor i mitt företag HemCod och helgerna är fyllda av events runt om i Sverige, säger Matilda Hemmingsson.

Ovanligt färgstarkt uppdrag

Konstnären Micce Rylander tog kontakt med Matilda Hemmingsson och frågade om hon var intresserad av att designa kläder av hans konst. Micce Rylander var inbjuden att berätta om sitt nya konstprojekt för forskare på Högskolan i Borås och Röhsska muséet i Göteborg och var intresserad av att ha en manlig och en kvinnlig outfit som väckte uppmärksamhet på scenen.

– Till Micce sydde jag ”the Artists Coat” inspirerade den målarrock som konstnärer ofta bär. Tyget printades av Micces blå målning ”Abstrakt 2”. Han fick också en ”express yourself tie”, en färgstark och extra bred slips. Till mig själv skapade jag ”the Exhibition Dress”, en tvådelad maxiklänning med draperad kjol, och konstruktionen framhäver uttrycket i Micces konstverk, säger Matilda Hemmingsson.

Matilda skapade dessutom en MIDBAG av återvunna textilier printat med ett av Micces konstverk.

– Alla plagg är sydda av tyg som Matilda har köpt på Second hand.

Mönstren är printade på Matildas pappas företag Signal Quality Peint Solutions.

– Jag ville att kläderna skulle prata. Därför har alla plagg en QR-kod som berättar en historia.

"Göra konst tillgänglig för fler"

Allt började med att Canon blev inbjudna till ett forskningsprojekt på Högskolan i Borås. Det handlar om att göra kulturen tillgänglig för alla.

– Vi har tekniken som kan skapa taktila bilder och därmed göra konst tillgänglig för fler – inte minst för synskadade och blinda. Det är samma teknik som Micce nu använder i sitt konstprojekt, där man kan uppleva hans målningar med fingertopparna, säger Elif Bilyar, kommunikationschef på Canon Svenska.

Canon har i flera år samarbetat med Signal Quality Print Solutions, som står bakom produktionen av Micces taktila bilder.

– Att Matilda dessutom råkar vara Roberts dotter är en av de där fina tillfälligheterna i livet. Konst och mode är alltid spännande områden, men att öppna upp och göra dem mer inkluderande ligger helt i linje med vår företagsfilosofi Kyosei – att leva och arbeta tillsammans för allas bästa, säger Elif Bilyar.