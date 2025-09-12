Vimmerbyhotellet satsar – kör hockeykvällar hela hösten

Karaktärshotellet tar upp kampen med Stadshotellet om hockeyfolket. Nu satsar man nämligen på hockeykvällar fram till jul. – Det blir en häftig upplevelse tror vi, säger ägaren och vd:n Micael Glennfalk i ett pressmeddelande.

Det känns som att Stadshotellet i Vimmerby drog allt hockeyintresserat folk förra året. Nu tar Karaktärshotellet upp kampen inför den här säsongen.

Vimmerby Hockeys bortamatcher kommer att sändas på en två och en halv meter bred duk inne i restaurangen med surroundljud.

– Det blir en häftig upplevelse tror vi, säger ägaren och vd:n Micael Glennfalk.

Hockeykvällarna kommer att få speciella buffémenyer med mat 90 minuter innan nedsläppet.

– Vi är kända för våra bufféer som vi förstärker ytterligare med både pizzakvällar och tacokvällar. Vi vill att gästerna ska hinna äta innan matchstart och kan koncentrera sig på hockeyn. Men vi tar även in icke ätande i barmiljön om man bara vill se på hockeyn. Det blir en helt annan upplevelse på storbildsduk och upplösningen med vår nya laserprojektor blir mycket hög. Vi kopplar in ljudet på vårt högtalarsystem som ligger runt taket.

Har avtal med Allente och TV4 Play

Karaktärshotellet har avtal med Allente och TV4 Play.

– Slår det väl ut har vi möjlighet att också sända SHL och en hel del ligafotboll. Att se spännande sport ihop med andra och ha nära till mat och dryck är uppskattat och generationsövergripande, säger Glennfalk.

Vår tidning berättade tidigare i veckan att restaurangchefen Peter Sandberg fått gå från jobbet. Men Glennfalk säger att köket har blivit förstärkt.

– Som alla vet är det svårt att få tag i tillräckligt kompetent personal till kök och matsal i lilla Vimmerby. Men nu har vi förstärkt vårt kök med fler kockar och vi kör också en utbildning av vår servispersonal, en utbildning vi ska köra löpande för att bygga upp kompetensen hos vår poolpersonal. Det tror vi att vi kommer ha stor nytta av det i sommar också.

Annons:

Flera eventkvällar

Under hösten kommer Karaktärshotellet också ha flera andra eventkvällar. Då blir de traditionella räkfrossorna.

– Vi har kört räkfrossor sedan Karlavagnens tid, ja i snart 30 år, så de är välbekanta. Nu är det två stycken planerade i höst. Inom några veckor kommer också True Chrimes Mordgåta som är ganska bra bokat redan. Ja, vi har en perfekt lokal för kombinationen mat och nöje, det märker vi inte minst på intresset för kalas och julbord där mycket redan är bokat. Vi ska försöka skapa lite boendepaket kring detta och för de som reser längre ifrån.