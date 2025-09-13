BILDEXTRA: Vänskapsfest fick människor i alla åldrar att umgås

Inne i Gillestugan fanns en utställning från när Abba gästade Storebroparken 1975 med fotografier tagna av Janne Strömsten.

Flera tog chansen att ordna loppis i parken.

Många passade på att ta en fika i Gillestugan.

Axel och Gustav Holmberg från Djursdala testade att kasta frisbee. "Det var ett väldigt bra arrangemang, här fanns mycket aktiviteter att resta och roa sig med", sa de.

Eva Pihl, Sören Carlsson och Ann-Louise Carlsson, alla Hultsfred, var i parken den där kvällen när ABBA spelade 1975. Här tillsammans med Silva Svensson, Storebro, tvåa fv.

Sandra Näslund och Ewa-Lena Ek hade förstås ABBA-låtar på repertoaren, med tanke på att eventet uppmärksammade att det var 50 år sedan det legendariska bandet spelade just här i Storebroparken.

"Tänk att jag fick napp", sa Elsa Rinaldo, 4, när hon testade fiskdammen tillsammans med mamma Mikaela Hallberg och pappa Jim Rinaldo.

Ove Olsson var nöjd med andra upplagan av vänskapsfesten This is Storebro. Foto: Lotta Madestam

Kajsa, Maja, Tilde och Klara blev fixade i håret av Cajsa Pettersson och Lisa Hesselgård. Foto: Lotta Madestam

Vänskapsfesten This is Storebro arrangerades för andra året. Det blev en dag fylld av öppna lokaler, fabriksvisningar, scenunderhållning och gemenskap i Storebroparken. Foto: Lotta Madestam

Uppföljaren blev inte mindre populär. När This is Storebro återkom på lördagen slöt både privatpersoner, företag och föreningar upp för att alla skulle få chans att lära känna orten och varandra bättre. – Det är en enormt viktig dag, sa Ove Olsson, ordförande i Storebro Intresseförening.

Vid premiären i fjol fick man hjälp av Kalmar läns museum. Det blev inget annat än succé när This is Storebro arrangerades som en vänskapsfest för alla åldrar.

Nu visade alla inblandade att man var redo att stå på egna ben.

– Någon måste ju hålla i trådarna, så det gör Intresseföreningen, men vi gör det här tillsammans med både förenings- och näringslivet i Storebro, underströk Ove Olsson.

Vad tycker du om gensvaret för årets arrangemang?

– Jättebra. Vädret rår man inte över, sa han just som en skur fick folk att ta skydd för en kort stund. Det har varit mycket folk här i parken, men också ute på samhället där det varit öppna lokaler och fabriksvisningar. Bland annat har herrgården haft guidade turer, det har varit öppet hus på gjuteriet och Nedre Bruket, där barn fått åka ånglok, så det finns ett stort engagemang för att visa upp orten. Vad jag hört har alla har varit jättenöjda.

Hur viktig skulle du säga att den här dagen är?

– Enormt viktig. Det har funkat väldigt bra att arrangera det själva och samarbetet är nyttigt. Det betyder mycket för utvecklingen av samhället, vi svetsas samman, säger Ove Olsson.

Jubileum firades med ABBA-tema

Förutom allt som hände ute på samhället var det ett varierat program för att passa både liten och stor i parken – där legenderna i ABBA faktiskt uppträdde 1975.

Ett jubileum man ville fira genom ett speciellt ABBA-tema där Sandra Näslund och Ewa-Lena Ek sjöng ABBA-låtar på scen. Lika så Alice Hartvig och Fredrik Söderlund.

– Vi har valt att tolka deras låtar för att de ska passa oss lite bättre, sa hon under framträdandet.

Programmet avslutades först på kvällen med ett musikquiz i Gillestugan.

Ove Olsson hade inga problem att lova att vänskapsfesten This is Storebro kommer tillbaka nästa år.

– Jag vågar lova en fortsättning. Vi får ut så mycket av det och lockar hit folk från andra kommuner som ser vad vi har att erbjuda.