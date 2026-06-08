JUST NU: MAN HÄKTAD MISSTÄNKT FÖR VÅLDTÄKT

En man i Västervik greps i slutet av förra veckan och häktades i söndags misstänkt för våldtäkt.

Enligt jouråklagare Stina Brindmark ska våldtäkten ha begåtts i mannens bostad i de södra delarna av Västervik mellan den 15 och 16 april i år. Mannen anhölls i sin frånvaro i fredags eftermiddag och kunde gripas några timmar senare.

I sin häktningsframställan skriver åklagaren att det finns risk för att den misstänkte, som är i 55-årsåldern, kan försvåra utredningen om han inte häktas. Hon begär också tillstånd att kunna ålägga den misstänkte med restriktioner avseende samsittning, gemensam vistelse, ta emot besök, elektronisk kommunikation samt försändelser.

Enligt Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik häktades mannen under söndagens häktningsförhandling vid tingsrätten i Kalmar.