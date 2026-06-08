EN PERSON GRIPEN EFTER INBROTTET VID KYRKAN

Inbrottet vid Målilla kyrka är på väg att lösas. Foto: Lotta Madestam

Förra veckans inbrott vid kyrkor i Målilla och Mörlunda. Ni har polisen anhållit en man misstänkt för inbrottet i Målilla.

Polisens utredningsarbete gav resultat i helgen och en man i 65-årsåldern sitter anhållen. Mannen är bekant av polisen sedan tidigare och han sitter anhållen för misstankar om inbrottsstöld alternativt häleri.

Hittills är han enbart delgiven misstanke för inbrottet i Målilla där trädgårdsverktyg och registreringsskyltar stals. Mannen anhölls under helgen och vid en husrannsakan i hans bostad i mellersta länet. Vid husrannsakan ska en del misstänkt stöldgods hittats.

– Man tittar givetvis på de andra anmälningarna också, men det är Målilla som han är misstänkt för just nu, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Mannen togs in till förhör under söndagskvällen och anhölls av åklagare därefter. Beslut om eventuell häktning väntas fattas inom kort.

Det var i torsdags morse som Aspelands pastorat vaknade till att det begåtts inbrott i förråd vid kyrkorna i både Målilla och Mörlunda.