KLART: Han blir ny assisterande tränare i Kalmar HC

Kalmar HC har gjort klart med Mikael Sundell i rollen som assisterande tränare över de två kommande säsongerna.

58-årige Mikael Sundell kommer närmast från rollen som assisterande tränare i HV71 och gjorde innan dess fyra säsonger som assisterande tränare till Mattias Karlin i MoDo, både i SHL och Hockeyallsvenslan.

Säsongen 21/22 var Mikael Sundell assisterande tränare i AIK, och mellan 2013 och 2016 verkade han som huvudtränare för Örnsköldsvik HF i Hockeyettan. På sitt cv har han dessutom en titel som hockeyallsvensk mästare med MoDo från säsongen 22/23 när laget gick upp i SHL igen.

"Lovar göra allt jag kan"

Mikael Sundell kliver in i rollen som assisterande tränare i Kalmar HC och allt talar för att han kommer jobba tillsammans med Mattias Karlin som huvudtränare.

"Jag är väldigt glad och förväntansfull inför mitt uppdrag i Kalmar HC. En härlig utmaning i en klubb som är på stark frammarsch i seriesystemet. Jag har haft en bra dialog med Daniel Stolt och klubbens höga målsättning stämmer väl överens med mina personliga mål. Jag hoppas på stort stöd i fina Hatstore Arena och jag lovar göra allt jag kan för att Kalmar HC ska få fira stora framgångar kommande säsong", säger Mikael Sundell i ett pressmeddelande.

Kalmars general manager Daniel Stolt är nöjd med rekryteringen.

"I Micke får vi in massor av erfarenhet, en bra person och ett jäkla driv att hela tiden bli bättre. Micke är väldigt duktig på att driva den dagliga verksamheten med fokus på utveckling genom en hög kravbild. Det ska bli jättekul att få jobba med Micke kommande säsong", säger Daniel Stolt.