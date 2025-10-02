En ny ostkakemästare ska koras – finalen går i Virserum

Ostkaka är en riktigt småländsk tradition. Kanske är du vinnaren i år?

Ulla Nilsson från Flaka, till vänster på bild, är i princip evig ostkakemästarinna i Småland. Numera är det Ingegerd Petersson till höger som är tävlingsledare för Ostkakans vänners tävling. Foto: Privat

Nu ska Smålands nästa ostkakemästare utses. Den 25 oktober äger detävlingen i Kalmar län rum och i år går grande finale i Virserum i november.

Ostkaka är en småländsk tradition. Varje år arangeras SM i ostkaka och 2025 är inget undantag. Som alltid blir det en deltävling i varje av landskapets tre län.

Kvaltävlingen i Kalmar län sker den 25 oktober på Pop-Up Café i Boda glasbruk.

– Tävlingen har funnits i drygt 20 år och det är en delfinal i vardera Smålandslän, berättar tävlingsledaren Ingegerd Petersson.

Tll kvaltävlingen i länet kan förstås vem som helst som tror sig vara en baddare på att göra ostkaka anmäla sig. Totalt är det 15 platser som finns att slåss om i kvalet. Tre av dem tar sig sedan till den stora ostkakefinalen.

Finalen går i Virserum

I år äger finalen rum på Bolaget i Virserum den 9 november.

– Tävlingarna och finalen går till så att den som tävlar bakar en ostkaka på tio liter mjölk hemma. Sedan tar man med sig den till tävlingen, där den märks upp och listan med namn och nummer läggs i ett kuvert som försluts.

En jury på tre ostkake- och smakkunniga personer sammanträder och kommer fram till vilka ostkakor som ska gå hela vägen till finalen.

– Efter prisutdelningen ges möjlighet för alla ostkakeälskare att provsmaka de tävlandes ostkakor till en kopp kaffe, berättar Ingegerd Petersson.

Tony Sjögren från Habo tog hem SM-guldet 2024. Tävlingen arrangeras av Ostkakans vänner.