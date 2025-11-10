SM avgjordes i Virserum – hon gjorde bäst ostkaka

Prispallen i Virserum bestod av Rolf Ståhlgren, Carina Ståhlgren och Amalia Jonsson. Foto: Pressbild

I helgen avgjorde finalen i SM i ostkakebakning på Bolaget i Virserum. Till slut var det en person från Jönköpings län som vann.

Ostkakans Vänner har sedan 2005 arrangerat de svenska mästerskapen i ostkakebakning. I år hölls finalen på Bolaget i Virserum.

De tio finalisterna hade kvalificerat sig genom deltävlingar i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.

Konkurrensen av duktiga ostkakebagare var stor, men i år kom samtliga tre på pallen från trakterna kring Vetlanda.

Allra överst hamnade Amalia Jonsson från Landsbro. Hon stod som SM-vinnare 2016 och har sedan dess varit på pallen tre gånger.

"En mycket vacker ostkaka med jämn och fin smak. Lagom söt och välbalanserad – möjligen hade något mer bittermandel kunnat förhöja helheten ytterligare", skrev juryn i sin motivering.

Ostkakekunnig jury

Vinnaren får uppdraget att baka ostkaka till alla gäster på Ostkakans Vänners årsmöte nästa år. Andraplatsen i år gick till Rolf Ståhlgren från Korsberga och tredjeplatsen till Carina Ståhlgren från Nye. Pristagarna fick priser från Målerås glasbruk och blommor.

Ostkakorna bedömdes utifrån färg och utseende, konsistens samt doft och smak. Nivån beskrivs ha varit mycket hög och juryn hade svårt att skilja bidragen på pallplats åt, men kunde till slut enas om en vinnare.

Årets jury bestod av Hultsfreds kommuns kommunalråd Mikael Karlsson, ostkakornas mästare Ulla Nilsson från Flaka och tidigare SM-finalisten Kristina Johansson från Oskarshamn.

Publiken på Bolaget i Virserum fick även smaka på de tävlandes ostkakor som avslutning under söndagen.