VIDEO: Efter moskébranden – fredagsbön räddad i tillfällig lokal

Imamen Owais Kholi predikar först på arabiska, följt av svenska. "Vi vill att alla ska förstå, även de som inte kan arabiska", säger han. Foto: Lotta Madestam

Imamen Owais Kholis predikan handlade om prövningar. "Att vår moské bränts ner ger mig egentligen bara mer styrka och motivation att jobba för Hultsfred och människorna här", sa han. Foto: Lotta Madestam

Thorbjörn Svahn och Stefan Helgesson tyckte det var en självklarhet att hjälpa till efter att moskén brunnit. "Vi är väldigt tacksamma över stödet", säger ordförande Owais Kholi. Foto: Lotta Madestam

Efter moskébranden i Hultsfred har föreningen Pegasus hittat en tillfällig lokal för fredagsbönen i Musikpaviljongen på Knektagårdsområdet. Foto: Lotta Madestam

Efter moskébranden i Hultsfred stod föreningen Pegasus utan lokal för fredagsbön. Nu har man hittat en tillfällig, med stöd av hembygdsföreningen. – Vi är väldigt tacksamma, säger ordförande Owais Kholi medan han gör sig klar för veckans viktigaste bön inom islam.

Det är fredag och klockan börjar närma sig den gemensamma och obligatoriska bönen för traktens manliga muslimer. Tidigare samlades man för fredagsbön i moskén på Västerviksgatan, som föreningen Pegasus förlorade i en brand för en dryg vecka sedan.

– Det känns fortfarande tufft att vara utan den plats där alla samlades för gemenskap. Man får en inre ro och frid i moskén, säger Owais Kholi och hälsar välkomnande på de första medlemmarna.

"Självklarhet att hjälpa"

Glädjande har lokalbristen löst sig, om än tillfälligt. Tack vare Hultsfreds Hembygdsförening som hyr ut Musikpaviljongen på Knektagårdsområdet för fredagsbön.

– Det var en självklarhet att hjälpa till, tyckte vi, när vi fick frågan från Owais, säger ordförande Thorbjörn Svahn och Stefan Helgesson samstämmigt.

Letar mer långsiktig lösning

Fredagens bön var den andra sedan branden. Det blir i vart fall en till i just den här lokalen.

– Vi letar efter en mer långsiktig lösning, så vi undersöker och kollar andra lokaler och möjligheter i framför allt Hultsfred eftersom det är här vi har de flesta av våra medlemmar. Så ”sökning pågår”, säger Owais Kholi och fortsätter:

­– Vi har några potentiella lokaler, där vi vill komma i kontakt med ägarna. Moskén var runt 200 kvadratmeter, det räckte i de allra flesta fall, men vi skulle gärna vilja ha mer parkeringsyta och grönområde, för att kunna samla våra medlemmar utomhus när vädret tillåter.

Salen förberedd för veckoceremonin

Vid flyktingvågen 2015 behövde man hålla fredagsbön i flera omgångar, för att muslimerna var så många i kommunen.

– Idag räcker det med en, säger Owais Kholi och hälsar mig välkommen in i stora salen som förberetts för fredagsbön, den viktigaste bönen inom islam där muslimer samlas för att dyrka Allah, en viktig ritual som också stärker gemenskapen.

Mjuka mattor, som föreningen fått till skänks, ligger utlagda på golvet i riktning mot Mecka och solen letar sig in genom fönstren med tunna tyllgardiner.

Vad tycker ni om den här lokalen, som tillfällig bönesal?

– Här är jättefint. Den är rymlig, välskött, ren och fin, så vi är väldigt tacksamma över stödet och den här möjligheten.

Medlemmen Majd, som bor i Hultsfred, är också tacksam.

– Man känner sig välkommen hit, men det är sorgligt det som hänt med moskén. Det gör att jag känt lite, att jag inte är välkommen i samhället med det jag gör. Det förekommer ju hot mot invandrare, men att bränna ner moskén än ännu starkare. Jag hoppas kommunen ska vilja hjälpa till att hitta en lokal som passar oss, säger han.

Utesluter inte att bygga nytt

– Skulle vi inte hitta något lämpligt utesluter vi inte att bygga nytt, men det tar ju längre tid innan en nybyggd moské står klar, säger Owais Kholi som också är imam, så kort senare gör han sig klar för sin predikan, eller khutba som det heter.

– Att vår moské bränts ner ger mig egentligen bara mer styrka och motivation att jobba för Hultsfred och människorna här. Det är en prövning, vi ska försöka vinna den tillsammans. Vi måste få sörja, men vi får fylla varandra med så mycket omtanke och kärlek – det ger oss drivkraft att jobba ännu hårdare för våra medlemmar.

