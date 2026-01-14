UTREDNINGEN OM MOSKÉBRANDEN NEDLAGD

Moskén i Hultsfred totalförstördes i branden natten mot den 23 september. Foto: Lotta Madestam

Natten till den 23 september totalförstördes moskén i Hultsfred i en brand. Åklagaren har utrett ärendet som mordbrand, men nu är förundersökningen nedlagd. – Jag kan inte bevisa brott eller vem som skulle ha begått brott, motiverar åklagaren Camilla Nordgren.

Det var under natten till den 23 september som en mycket uppmärksammad moskébrand inträffade i Hultsfred. Byggnaden förstördes och bara ett par dagar senare anhölls en tonårspojke från Hultsfred.

Han var då misstänkt för att ha anlagt branden och begärdes häktad några dagar senare. Tingsrätten valde dock att försätta pojken på fri fot.

"Tingsrätten fann inte sannolika skäl för brottet. Min bedömning är dock att det föreligger sannolika skäl för mordbrand därav min framställan. Det är fråga om inledande stadie i utredningen men ansåg eftersom jag begärde honom häktad att det var sannolika skäl men att mycket återstår i utredningen", skrev åklagaren Camilla Nordgren då i ett mejl.

Utredningen har fortsatt och mycket har handlat om en teknisk analys som åklagaren har inväntat. Nu har alla svar kommit från NFC, Nationellt forensiskt centrum, och då har också Camilla Nordgren fattat ett beslut.

– Det stämmer. Jag har lagt ned förundersökningen, kommenterar hon.

Vad kan du säga om skälen till det?

– Jag kan inte säga mer än att jag inte kan se att jag kan bevisa brott här eller vem som skulle ha begått brott, säger Camilla Nordgren.

Tonåringen också avskriven

Exakt hur branden startade är oklart.

– Man har inte kunnat knyta någon gärningsman till branden och där utredningen är nu går det inte att bevisa exakt hur branden startade. I och med det ligger möjligheten att det inte ens är någon som startat den och än mindre bevisa det då.

Har det blivit någon klarhet i hur branden började?

– Nej, jag kan inte säga mer. Teknikerna kan säga vart i byggnaden som förloppet började, men man kan inte säga exakt vad som är brandorsaken. I teorin kan det därför finnas en naturlig orsak.

Kan något göra att du öppnar utredningen igen?

– Det skulle vara om vi får in nya uppgifter, men jag kan inte se nu vad det skulle vara för något.

Beslutet fattades nu alldeles nyligen. Med tanke på det avskrevs också tonåringen från alla misstankar.