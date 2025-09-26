Åklagaren: "Min bedömning är att det finns sannolika skäl"

Tingsrätten gick inte på åklagarens linje. Därmed försattes den tonårige Hultsfredsbon på fri fot. – Min bedömning är att det finns sannolika skäl, kommenterar åklagaren Camilla Nordgren.

En pojke i övre tonåren begärdes på fredagen häktad för den uppmärksammade moskébranden i Hultsfred natten mot tisdag. Pojken greps och anhölls under torsdagen och i dag valde åklagaren Camilla Nordgren att lämna in en häktningsframställan mot honom.

Hon bedömde att pojken på sannolika skäl var misstänkt för mordbranden.

En bild som Kalmar tingsrätt inte delade. Vid 16.20-tiden meddelade rätten att man avslagit häktningsyrkandet och försatte tonårspojken på fri fot.

"Tingsrätten fann inte sannolika skäl för brottet. Min bedömning är dock att det föreligger sannolika skäl för mordbrand därav min framställan. Det är fråga om inledande stadie i utredningen men ansåg eftersom jag begärde honom häktad att det var sannolika skäl men att mycket återstår i utredningen", skriver Camilla Nordgren i ett mejl.

Känd av rättsväsendet

Tonårspojken nekar till brott och är känd av rättsväsendet sedan tidigare.

Vad kan du säga om varför ni misstänker den här personen för branden?

"Inte mer än att utredningsuppgifter lett fram till det", skriver Nordgren.

Var det något särskilt fynd vid den tekniska undersökningen som fick polisen att gripa honom?

"Nej det är en sammanvägd bedömning".

Misstänker ni att han hade något särskilt motiv, med tanke på att det rörde sig om en moské, och misstänker ni att han har kopplingar till den högerextremistiska miljön?

"Utredningen får ge svar på det", skriver åklagaren.