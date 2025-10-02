Så går utredningen kring moskébranden i Hultsfred

För en knapp vecka sedan begärdes en tonårspojke i Hultsfred häktad för moskébranden i Hultsfred. Han släpptes av tingsrätten, men åklagaren håller honom fortsatt som misstänkt.

Det var natten mot tisdag i förra veckan som en mycket uppmärksammad moskébrand skedde i Hultsfred. Branden förstörde byggnaden och en tonårspojke från Hultsfred anhölls under torsdagen.

I fredags valde åklagaren Camilla Nordgren att lämna in en häktningsframställan mot honom, men tingsräten valde att avslå häktningsyrkande och försätta pojken på fri fot.

"Tingsrätten fann inte sannolika skäl för brottet. Min bedömning är dock att det föreligger sannolika skäl för mordbrand därav min framställan. Det är fråga om inledande stadie i utredningen men ansåg eftersom jag begärde honom häktad att det var sannolika skäl men att mycket återstår i utredningen", skrev åklagaren Camilla Nordgren i ett mejl.

"Har inte försvagats"

Tonårspojken har nekat till brott och är känd av rättsväsendet sedan tidigare. Hon hänvisade till att utredningen skulle ge svar på om pojken haft något särskilt motiv och om det fanns kopplingar till högerextremistiska miljön.

Utredningen har fortsatt under veckan och tonårspojken är fortsatt misstänkt.

Kan du säga om misstankarna stärkts eller försvagats?

– Jag kan inte uttala mig om det, men de har inte försvagats.

Vad händer i utredningen nu?

– Vi fortsätter med det tekniska för att fastställa brandorsaken. Utredningen är planerad efter den. Jag kan inte uttala mig något mer innan den slutgiltiga tekniska undersökningen kommer. Jag vet inte när den kan komma.