Imam från Hultsfred tar avstånd från predikan – "Grovt olämplig"

Vid fredagens bön predikade Owais Kholi om prövningar och hur man bemöter dessa som muslim. Kopplat till att föreningens moské förstörts i en brand. Foto: Lotta Madestam

Owais Kholi är själv imam och tar stark avstånd från orden där en imam i Kristianstad predikade om hur män ska slå sina fruar. "Det var en grovt olämplig predikan", säger han. Foto: Lotta Madestam

Först brann den egna moskén, sedan blev kritiken hård efter att en imam predikat om mannens rätt att slå sin fru. – Det var en grovt olämplig predikan, som vi tar starkt avstånd ifrån, säger Owais Kholi, som själv är imam och ordförande i föreningen Pegasus.

Själv predikade han om prövningar och hur man bemöter dessa som muslim under fredagsbönen, som tillfälligt hålls i hembygdsföreningens musikpaviljong i Hultsfred sedan moskén förstörts i en brand.

– Det är en prövning, vi ska försöka vinna den tillsammans. Jag vet inget om motivet och vill gärna veta varför moskén bränts ner. Jag hoppas Gud vägleder den som gjort det på rätt väg, så personen får den hjälp hen behöver, säger Owais Kholi.

Tar starkt avstånd från orden

Kort senare kom ett annat hårt slag. Owais Kholi är själv imam och säger sig ta starkt avstånd från orden i en predikan, som en vikarierande imam i Kristianstad höll inför en fullsatt moské, vilket Expressen avslöjade.

Ämnet för dagen var ”olydiga kvinnor”. I predikan ska imamen ha beskrivit hur och när mannen har rätt att slå sin fru, för att tillrättavisa dem, uppger Expressen.

”Förmana dem, undvik dem i sängen och slå dem”, ska imamen ha sagt.

”Alla människor är respekterade”

Fyra dagar senare höll Owais Kholi sin egen predikan inför en fullsatt lokal.

– Det finns inte något inom islam som tolererar att man slår eller behandlar någon illa. Alla människor är respekterade oavsett kön och ålder. Det finns ingen plats inom islam för diskriminering eller särbehandling, utan man ska ta hand om sin familj och varandra, säger han till vår tidning som närvarade under bönen.

Imanen i Kristianstad ska också ha påstått att det är kvinnor som ligger bakom de flesta problemen i ett äktenskap. Därför har mannen rätt att disciplinera henne – men hon har inte rätt att tillrättavisa sin make, skriver Expressen.

Hur ser du på detta?

– Det var en grovt olämplig predikan, som vi tar starkt avstånd ifrån.

Skadar det här er förening på något sätt?

– Inte oss direkt, men det är klart, eftersom det är en person som uttrycker sig som imam och muslim, så kan det finnas människor som generaliserar och tror att detta är något alla tror på. Det måste man göra klart, att det är ett misstag han begått. Det finns som sagt inget inom islam som säger att man ska behandla någon illa, kränka eller misshandla. Det är otillåtet inom islam.

Vad tänkte du själv när du hörde vad imamen sagt i en predikan?

– Att det är helt fel, oacceptabelt.

Fått lämna

I efterhand ska imamen ha sagt till Expressen att hans ord är tagna ur sitt sammanhang. Imamen har nu fått lämna, enligt Expressen.

”Styrelsen har nu beslutat att avsluta hans frivilliga tjänst som böneledare”, skrev församlingen dagen efter i ett pressmeddelande.

Hur vill du kommentera det beslutet?

– Det var helt rätt beslut, säger Owais Kholi.

Startat utredning

Förenade Islamiska föreningar i Sverige, FIFS, tar också starkt avstånd ifrån predikan och skriver i ett pressmeddelande:

”Under denna predikan gav han uttryck för en djupt problematisk åsikt. Det han sa är enligt vår uppfattning en vantolkning om kvinnans ställning i islam.

När detta kom till FIFS kännedom beslutade styrelse att frysa föreningens medlemskap samt starta en utredning kring händelsen.

”Det gör vi dels för att markera allvaret i situationen och dels för att skapa utrymme för en genomlysning av rutiner och ansvar”, står det i pressmeddelandet.