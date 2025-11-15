Besked kring moskébranden i Hultsfred dröjer: "Avgör beslutet"

Natten till den 23 september totalförstördes en moské i en brand i Hultsfred. Åklagarens utredning går vidare, men mycket har inte hänt på sistone. – Det är en teknisk analys som jag väntar på, säger förundersökningsledaren Camilla Nordgren.

Snart två månader har gått sedan den uppmärksammade moskébranden i Hultsfred. Det var natten mot tisdagen den 23 september som byggnaden förstördes och ett par dagar senare anhölls en tonårspojke från Hultsfred.

Han begärdes häktad på fredagen, men tingsrätten valde att försätta pojken på fri fot.

"Tingsrätten fann inte sannolika skäl för brottet. Min bedömning är dock att det föreligger sannolika skäl för mordbrand därav min framställan. Det är fråga om inledande stadie i utredningen men ansåg eftersom jag begärde honom häktad att det var sannolika skäl men att mycket återstår i utredningen", skrev åklagaren Camilla Nordgren då i ett mejl.

Tonårspojken ska fortsatt vara misstänkt.

– Det har inte förändrats, säger Camilla Nordgren nu.

"Det får avgöra"

Däremot beskriver åklagaren att läget är "status quo".

– Det är en teknisk analys vi väntar på och den som avgör vilket beslut som ska fattas i ärendet.

Om du ska lägga ned utredningen eller lämna in en stämningsansökan?

– Ja, i praktiken är det så det kommer bli. Vi väntar på det här resultatet och sedan får det avgöra.

Vet du något om när den kan komma?

– Nej, vi har inget besked från NFC (Nationellt forensiskt centrum). Från början var beskedet runt sex till tio veckor och det borde det ha gått nu. Jag hoppas jag får svar snart helt enkelt.