Han räddade skadad örn: "Väldigt udda" – se den tas omhand

Örnen vägde ungefär ett kilo mindre än vad den borde i den här storleken, men har nu kommit igång och ätit. Skärmdump: Stockholms Vildfågel Rehab

Havsörnen visade sig vara en hona som var undernärd efter flera dagar utan mat. "En väldigt fin tjej", säger ordförande Victor Persson. Foto: Privat

Havsörnen ihop med Victor Persson. "När den kom till oss var den mycket svag – fjäderpennorna var inte fullt utvecklade och allt tydde på att den lämnat boet för tidigt", säger han. Skärmdump: Stockholms Vildfågel Rehab

Mikael Anjou hittade en havsörn som tagits omhand och fick vård hos Stockholms Vildfågel Rehab, som kan berätta att den återhämtat sig bra. "En fantastisk utveckling för en fågel som hade så små chanser när den hittades", skriver man på sociala medier. Foto: Privat

Svampjakten slutade med en mycket ovanlig upptäckt. I skogen hittade Mikael Anjou från Vimmerby en skadad havsörn. – Min fru fick köra bilen hem, medan jag satt med en örn i knät. Det var också en upplevelse, säger Mikael Anjou som lät rovfågeln få bästa hjälp hos Stockholms Vildfågel Rehab.

Plötsligt flaxade det till bland buskarna, när Mikael Anjou och hans fru Catrine var ute för att plocka svamp i skogarna strax söder om Vimmerby.

– Jag trodde först det var en tjäder, men när jag gick fram såg jag att det var en örn, berättar Mikael om sin högst ovanliga och spännande upptäckt.

– Jag såg att den hade svårt att flyga, det blev bara korta sträckor, så första tanken var att den ätit för mycket. När vi gick tillbaka senare låg den fortfarande kvar. Det fanns heller inga bon i närheten, föräldrarna brukar varna ganska rejält, så jag kontaktade en rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Fångade in den med jackan

Mikael Anjou har ett stort intresse av djur och natur och samlat på sig erfarenheter av att hantera djur på olika sätt, både som jägare och anlitad i trafikeftersök.

Så han tvekade aldrig över rådet att försöka fånga in havsörnen. Som tur var hade han en jacka som han försiktigt placerade över rovfågeln.

– Det gäller att akta sig för de vassa klorna, säger Mikael som beskriver infångandet som lugnt och fint utan någon som helst dramatik.

– Min fru fick köra bilen hem, medan jag satt med en örn i knät, tillägger han och skrattar.

Hur är din känsla nu, när du fått vara med om att fånga en örn?

– Det var spännande. Det är ju väldigt udda att få fånga in en örn, den var stark. Jag älskar fåglar, det är ett gammalt intresse, så vad är oddsen att man ska hitta en örn som sitter i en skog. Det känns jättekul, och inte minst att det gått bra för den.

Jobbledig för vård av fågel

Ja, för det här blev en riktig solskenshistoria. Det krävdes dock lite jobb för att till slut få kontakt med Stockholms Vildfågel Rehab, som lagt ut en film på sina sociala medier om örnen som hittades i Vimmerby. Här kan du se den.

– Vi hade örnen hemma i ett och ett halvt dygn. Min fru var ändå ledig en dag och jag tog ledigt den andra, för den skulle ha ständig tillsyn. Vi hittade en spruta med vilken vi gav den vatten och vi fick rådet att

Ha den mörkt och ganska trångt för att den inte skulle kunna röra sig så mycket, så vi förvarade den i en hundbur. Jag gjorde flera försök lokalt först, bland annat genom att kontakta polis och ornitologer, men ingen hade möjlighet att ta emot örnen. Man får ha ett vilt djur i max 48 timmar, så jag började få lite panik. Jag ville ju inte släppa ut en fågel som inte kommer klara sig, till slut hänvisades jag till Stockholm.

Tog ledigt för att köra den

Så det blev en något annorlunda ledighetsansökan.

– Jag frågade chefen om ledigt och hade en kollega som hoppade in för mig, sedan körde jag fågeln till Nyköpingstrakten där killen på videon tog emot fågeln. Det var en jättetrevlig kontakt. De satte in örnen i en inredd hästbox, gjord för att ta emot fåglar och andra djur.

Det gick jättebra, örnen har repat sig och resten är som Mikael säger, historia.

Örnen har inte fått något namn, men kallades lite skämtsamt för ”Örni”.

"Var mycket svag"

Så här skriver Stockholms Vildfågel Rehab på sin Facebook:

"När den kom till oss var den mycket svag – fjäderpennorna var inte fullt utvecklade och allt tydde på att den lämnat boet för tidigt. Den hade inte fått i sig mat på flera dagar, men med näring, vitaminer och omsorg började den sakta återhämta sig. Ett glädjande besked var att blyhalten i kroppen var låg.

Efter en tid fick örnen flytta ut för att träffa en annan havsörn och träna upp sin flygförmåga. Den äter nu bra och har lagt på sig – en fantastisk utveckling för en fågel som hade så små chanser när den hittades."

Mikael Anjou är också tacksam över att hans inlägg på sociala medier tagits emot jättepositivt.

– Jag tycker att det varit en trevlig ton, det har förenat. Det gör mig glad.

Är örnen saknad?

– Ja, det var spännande. Rovfåglar är mysigt. Även om jag tycker ugglorna är häftigare, så har det här varit riktigt häftigt att få vara med om. Det var en trevlig och annorlunda upplevelse.