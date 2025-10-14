Vaccinationen mot årets influensa och covid börjas – rekommendationerna ser annorlunda ut

Den 14 oktober inleds vaccinationen mot årets influensa och covid-19. I år ser rekommendationerna för covid-19 annorlunda ut mot tidigare.

Både influensa och covid-19 orsakas av smittsamma virus. När det gäller influensa rekommenderas, precis som tidigare, vaccin till personer som är 65 år och äldre och de som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka.

Däremot har rekommendationerna kring vaccination mot covid-19 uppdaterats.

– I takt med att allt fler har varit sjuka i covid-19 och mildare virusvarianter utvecklats, har risken med covid-19 minskat för många personer. Vaccinationen sker nu endast en gång per år och då på hösten. Vaccinet rekommenderas till alla som är 75 år eller äldre, istället för 65 år som tidigare, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Region Kalmar län.

Den kan avstå höstdosen

Övriga grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19 är personer som är 65 år och äldre som har dagliga omsorgsinsatser i hemmet, inklusive korttidsboende och LSS. Dessutom personer mellan 50 och 74 år som har sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för covid-19 och personer mellan 18 och 49 år som har nedsatt immunförsvar.

Vaccination mot covid-19 rekommenderas inte längre generellt till gravida men vaccinrekommendationen kvarstår för influensa. Det finns risk att bli sjuk i influensa eller covid-19 även om personen är vaccinerad, men vaccination minskar risken att bli allvarligt sjuk eller dö av infektionen, skriver regionen i ett pressmeddelande.

– Den som haft bekräftat covid-19 efter den 1 september 2025 kan avstå höstdosen. Och den som enbart rekommenderas vaccination mot influensa kan vänta några veckor med att vaccinera sig eftersom smittspridningen mot influensa brukar komma igång senare än den för covid-19, säger Lisa Labbé Sandelin.

Bokning sker digitalt via 1177.se. Vaccinationen är kostnadsfri för rekommenderade grupper. Personer som inte rekommenderas vaccination men ändå vill vaccinera sig kan göra det efter att personer som rekommenderas fått möjlighet att ta sin dos och då själv betala för vaccinationen.