Hög nivå av influensa i länet – då nås toppen

Toppen av smittspridningen i Kalmar län kommer att nås i början av januari. Foto: MostPhotos

Däckad av influensa under jul och nyår? Då har du troligen inte varit ensam. Toppen i Kalmar län väntas komma i början av januari.

Kalmar län låg klart över rikssnittet i antalet fall per 100 000 invånare i Folkhälsomyndighetens senaste statistik från vecka 50 och den utvecklingen har fortsatt över jul och nyår.

– Man kan säga att i år är det faktiskt så att vi ligger över riksgenomsnittet när det gäller antal fall per 100 000 invånare just nu och det är en uppåtgående kurva fortfarande, säger Ingvar Eliasson, biträdande smittskyddsläkare vid Region Kalmar län, till SR Kalmar.

Inte för sent att vaccinera sig

Eliasson uppmanar alla med hosta, feber och värk att stanna hemma för att minska smittspridning och toppen av smittspridningen väntas nås i början av januari. Eliasson menar att det inte är för sent att vaccinera sig.

– Man ska vaccinera sig innan influensan kommer, det är det optimala. Men fortfarande är det så att efter någon vecka börjar man få skydd, säger han till SR.

Följande grupper rekommenderas att vaccinera sig mot influensa: personer som är 65 år och äldre, barn och vuxna i medicinsk riskgrupp, gravida samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.