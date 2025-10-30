Hållit i länge – nu häver VEMAB bevattningsförbudet

Det meddelar Vimmerby Energi- och Miljö AB under torsdagen. Bevattningsförbudet upphävs den 1 november i kommunen. Det handlar enligt det kommunala bolaget om att växtsäsongen anses vara över och att ett bevattningsförbud inte längre bedöms påverka kommunens vattentäkter i någon större utsträckning.

Dock betonar VEMAB att grundvattennivåerna är fortsatt låga och under de normala.

"Vi uppmanar alla att hjälpas åt att använda vårt dricksvatten klokt även i fortsättningen", skriver man.

– Vi vill tacka alla invånare för de ansträngningarna som gjorts och att vi tillsammans hjälps åt att spara på vårt värdefulla dricksvatten. Vi hoppas att invånarna fortsätter att vara sparsamma med dricksvattnet. Vatten är en begränsad resurs och vårt viktigaste livsmedel. Genom att fortsätta vara sparsamma gör vi en viktig insats för både miljön och framtiden, säger vd Olle Fogelin.

På reningsverket har invånare möjlighet att fritt hämta renat avloppsvatten, det som kallas "tekniskt vatten", och som passar bra till bevattning av trädgårdar. Där är det viktigt att tänka på att inte använda det till grönsaksland eller ätbara växter, då det inte håller dricksvattenkvalitet.