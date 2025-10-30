Klart med besöksrekord på Filmbyn: "Plus på alla delar"

2025 blir ett historiskt starkt år för Filmbyn Småland i Mariannelund. Alla tidigare rekord slås. – Det är plus på alla delar, säger verksamhetschefen Ingela Nilsson Nachtweij.

Just i år har Filmbyn Småland växlat upp höstlovet och Halloween med en hel vecka fullproppad av aktiviteter för både stora och små.

Bland annat har man haft pysselhörna, spökvandring och det stundar fortsatt ett halloweendisco på fredagen och musikquiz med lyxiga hamburgertallrikar och levande musik.

– Det har varit jättemycket folk. Toppen var på tisdagen, men det har varit en ganska jämn ström. I tisdags hade vi väldigt mycket lunchgäster och det har verkligen varit jättebra, säger verksamhetschefen Ingela Nilsson Nachtweij.

Verksamhetschefen hade trott att pysseldagen på torsdagen skulle bli välbesökt.

– Det är sådant väder, men det blir ändå inte trångt här. Vi har gjort det mysigt och gjort halloweendekorationer och halloweenfika av olika slag. Vi har inte haft så mycket specialaktiviteter tidigare under höstlovet, men nu har vi ett välutrustat pysselbord under hela veckan. Det var 25 barn som pysslade bara i tisdags.

Ser ni att ni kan utveckla höstlovet ännu mer nästa år?

– Ja, eftersom det varit så uppskattat. Det blir spännande med discot i morgon. Jag har inte varit med och arrangerat ett disco tidigare. Det blir roligt med musikquizet på lördag också med Göran Nachtweij och en dragspelare som underhållare. Det är bra med bokningar, men det finns fortfarande platser kvar också.

Nytt säsongsrekord

Går man in på säsongen som helhet är det en kanonsäsong för Filmbyn Småland i Mariannelund. Alla tidigare rekord är slagna och det blir ett nytt säsongsrekord.

– Ja, på alla tre enheter – butiken, restaurangen och utställningen. Det blir plusresultat på alla tre. Vi har inte summerat totalt ännu, men det är mer än förra året på alla tre, säger Nilsson Nachtweij.

– Det är vi jätteglada för. Luncherna har ökast mest kan jag säga och vi ser att många lokalt har upptäckt att vi har bra mat. Vi har breddat menyn och har inte bara köttbullar längre. Vi har pasta och en fiskrätt vi inte haft tidigare, vilket gör det mer attraktivt.

Totalt har man rullat 40 000 köttbullar för hand.

– Det är tur att man inte vet att man har 39 999 kvar när man gjort den första. Vi har nya recept också, som varit väldigt uppskattat.

Utökar vintertid

De totala siffrorna ska summeras längre fram, men att det är det bästa året någonsin för Filmbyn Småland finns det inga tvivel kring.

– Vi hade drygt 20 000 betalande utställningar förra året och det hade vi passerat för en månad sedan.

Varför går det så pass bra nu?

– Jag tror det är att man verkligen har upptäckt att vi finns. En av mina medarbetare som jobbat här i fyra år säger att man märker att folk planerar sitt besök här mer nu än jämfört med 2022. "Vi ska till Filmbyn" och det är mer av ett planerat besök, att man i förväg bestämmer att Filmbyn är målet. Det var en intressant reflektion som jag själv inte gjort. Vi ser att vi har många återkommande gäster också. Det är många med stugor i Sverige som har Filmbyn som sin favoritplats.

Nilsson Nachtweij vill också lyfta fram alla sina medarbetare.

– I år har vi haft 20 personer som jobbat här och vi har fantastiska medarbetare. Nu utökar vi personalstyrkan vintertid också. Innan har det bara varit jag under lågsäsong, men nu kommer vi vara två. Sedan har vi extra folk inne när vi har öppet. I dag är vi fem och det är kul. Man kan utveckla verksamheten bättre när det är flera som tänker.