12 december 2025
Regionen storsatsar på lokala besöksmålet – verksamheten utökas

Filmbyn Småland i Mariannelund får en halv miljon i verksamhetsbidrag från region Jönköping. Foto: Pressbild

NYHETER 12 december 2025 09.48

Region Jönköping beviljar Filmbyn Småland kulturbidrag på en halv miljon kronor för 2026. Stödet möjliggör satsningar på utökade öppettider, mer personal och fler aktiviteter. 
– Det är riktigt välkommet och jätteroligt, säger verksamhetschef Ingela Nilsson Nachtweij. 

Region Jönköping har beslutat att bevilja Filmbyn Småland kulturbidrag för året som kommer med 500 000 kronor. Verksamhetsbidraget delas ut till aktörer i Jönköpings län som bidrar till länets kulturutveckling. 

På Filmbyn Småland är beskedet välkommet. 

– Det är jätteroligt, för det innebär att vi kan göra mer. Anställa ytterligare medarbetare under lågsäsongen, och ha mer öppet och förbättra och förfina utsällningen. Och så har vi möjlighet att ha fler konferenser, möten, besök av skolklasser och filmworkshops tack vare bättre bemanning, säger Nilsson Nachtweij.

Både utställningen och caféet kommer att hålla öppet mer under året. Restaurangen kommer dock även fortsatt ha öppet främst under sommaren. 

Satsar på tekniken - anställer butiks- och teknikansvarig

En första satsning blir att anställa en medarbetare som tidigare varit säsongsanställd på helårsbasis. 

– Hon kommer att bli butiks- och teknikansvarig och hennes första uppdrag kommer att bli att göra tekniken i utställningen mer robust. Mycket av tekniken är nästan tio år gammal och det börjar finnas behov av att byta ut en del och hitta modernare lösningar. Det ska bli jätteskönt att inte vara ensam här hela vintern, och ha någon att bolla med. 

Någon satsning på ny miljö i utställningen blir det inte inför säsongen som kommer. Det planeras till säsongen 2027. Däremot kommer utställningen under vintern att utökas med fler skärmar där besökare kan ta del av unikt material, som bilder från de olika filminspelningarna. 

Johanna Karlsson

johanna.karlsson@dagensvimmerby.se

070 818 84 77

