Nystartad förening ska väcka liv i herrgårdsträdgården – vill locka medlemmar

En gång i tiden var trädgården i Mossebo välskött och värdig ett säteri, nu ska intresseföreningen Mossebo vänner väcka liv i den igen. Foto: Privat

Mossebo Gästhem i Pelarne var en gång i tiden ett anrikt säteri med välskötta trädgårdar. Sedan många år drivs dock gården av ideella krafter i Maja och Albert Johanssons stiftelse, och att upprätthålla den herrgårdsliknande miljön har varit en utmaning som ibland varit för stor. Trädgården har för länge sedan prioriterats bort, men nu hoppas stiftelsens styrelse att den snart ska väckas till liv igen.

Idén om att starta intresseföreningen Mossebo vänner har funnits en tid, berättar Christina Nibelius som sitter i styrelsen och är en av initiativtagarna till den nya föreningen.

– Vi har fått byta inriktning helt efter att restaurangen lades nej, och vi behöver lära oss att tänka nytt. Det har funnits tankar om det här ett tag, och nu bestämde vi oss för att försöka kicka i gång det. Det känns som en trevlig sak för att skapa aktivitet och öka samarbetet kring Mossebo.

Nu efterlyser föreningen medlemmar som är intresserade av att lära sig om hur man anlägger en trädgård i kulturmiljö. Föreningen samarbetar med Sällskapet Trädgårdsamatörerna och Studiförbundet vuxenskolan, och genom dem kommer medlemmarna få ta del av seminarier och workshops och lära sig samtidigt som man tillsammans arbetar praktiskt med Mossebos trädgård.

– Mossebo har haft en jättefin trädgård, men den har tynat bort när vi haft fokus på andra saker. Maja och Albert skötte trädgården med kraft och glöd, men efter det har det tacklat av. Nu ska vi försöka ta tillbaka den! Det kommer inte gå att återskapa den, men vi kan återupprätta den. Både för en trevlig samvaro medlemmar emellan men också så att man kan dela på odlingsmödan.

Ett första medlemsmöte kommer att hållas 22 november, och då ska riktlinjer för föreningen dras upp.

– Då ska vi försöka formera oss, och vi hoppas att medlemmarna ska ha många egna idéer, säger Nibelius.

Har ni fått någon respons efter att ni gick ut med nyheten att föreningen startats?

– Ja, det har vi fått. Vi är nog ett knappt tiotal medlemmar än så länge. Både från bygden och mer långväga. En av medlemmarna är från Lund till och med, så vi ska försöka lösa det via zoom eller liknande.