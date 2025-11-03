Hesselgård om att ta över Tobo-restaurangen: "Otroligt mycket bra idéer"

Tobo Golfklubb har fått sig ett ordentligt lyft de senaste åren. Nu känner Guldkringlan att det är läge att kliva in och få fart på golfanläggningens restaurang.

Joakim Hesselgård fick för en tid sedan ett samtal av Magnus Hultgren, PRO på Tobo golfklubb, och sa att restaurangen på golfklubben var ledig och frågade om Guldkringlan var intresserade.

– Jag tog det vidare till vår ledningsgrupp och där diskuterade vi det fram och tillbaka. Jag har spelat golf sedan jag var fyra-fem år och Astrid och Percy har spelat golf i många, många år. Vi vet vad man vill ha på golfbanan och vad man är ute efter när det gäller restaurang och 9,5:an, säger Joakim Hesselgård och fortsätter:

– Vi började diskutera om vi är rätt bolag att göra det och vi landade i att vi absolut är det. Det kanske inte kan vara någon mer skräddarsydd verksamhet än vår. Vi har proffs på bröd, bullar, mackor och smörgåsar. Vi har tre stycken anställda inom Guldkringlan som är utbildade kockar så all kompetens finns inom företaget. Det kändes väldigt, väldigt naturligt för oss att hoppa på detta, säger Hesselgård.

"Vet vad vi vill ha som golfare"

Guldkringlan har under dialogen med Tobo GK haft önskemål och krav på ombyggnationer.

– 9,5:an är en viktig del i den här verksamheten. Alla som spelar går förbi 9,5:an. Efter nio hål kommer du till kiosken och där ska det finnas fullt sortiment av korvar, hamburgare, kaffe, dricka och frukt.

9,5:an finns i anslutning till nians green, direkt efter nians green kliver man som spelare rakt in i 9,5:an.

– Ombyggnationen gör att det blir lite mer lättskött och man kan serva 9,5:an på ett helt annat sätt. Vi ser fram emot det jättemycket och tror jättemycket på idén.

Vad kan du säga om utbudet?

– Vi är fortfarande och snickrar på hur vi ska göra rent utbudsmässigt när det gäller mat och liknande. Om man pratar 9,5:an så är vi på det klara med vad utbudet ska vara. Det ska vara fullsmockat med grejer så det finns något för alla. Tillgängligheten är också A och O. På sommarhalvåret går golfarna ut från klockan 05 på morgonen till klockan 19 på kvällen. Det ska finnas saker där och det ska inte vara stängt. Vi vet vad vi vill ha som golfare och det är det vi utgår från.

"Otroligt mycket bra idéer"

Det kommer bli full fart under våren.

– Vi har otroligt mycket bra idéer. Man kan anordna olika tävlingar med evenemang på kvällarna och man kan fixa frukostfrallor till de green fee-gästerna som har ställplatser. Vi har ett bageri som bakar nybakat bröd varje dag och har personal som gör mackor och sallader. Det är många grejer som redan finns, som vi kan och som vi är proffs på och som vi kan implementera i verksamheten på Tobo.

Vad betyder satsningen personalmässigt?

– Vi kommer inte ta någon personal härifrån till Tobo utan vi måste tillsätta personal. Vi själva kommer arbeta i det och kommer också ta hjälp av vår befintliga personal som har kunskapen inom menysättning och matlagning.

Hur mycket personal behöver ni nyanställa?

– Jag kommer inte kunna svara på det i dag. Det är den analysen vi kommer få göra under tiden.

"Helheten kommer bli riktigt bra"

Familjen Hesselgård har ett brinnande engagemang och brinner för golfklubbens utveckling.

– Vi har spelat golf hela livet och Tobo har varit min hemmabana sedan jag var fem år gammal. Jag brinner för Tobo. Tobos kvalité har gått upp och ner i alla år och vi ser nu en nivåskillnad sista åren. Banan är så otroligt bra och vi har fått in en bra greenkeeper och rangen ska göras iordning. Helheten är bra och då är det restaurangen kvar. Vi känner att vi vill in och hålla samma nivå som Tobo överlag. Vi tror att helheten kommer bli riktigt bra på hela föreningen.

Percy Hesselgård ser fram emot satsningen.

– Vi är stolta och tacksamma för att vi har fått frågan. Nu känns det bra. Hade vi fått samma fråga för fyra år sedan så hade det varit nej. Nu när man ser klubben utveckling och hur välskött den är och hur många ideella krafter som jobbar så känns det helt rätt att göra satsningen tillsammans med klubben, säger Percy Hesselgård.