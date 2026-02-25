Nya jobb, färdig meny och framsteg i byggprocessen: "Går bara i väntans tider"

Guldkringlan tar över restaurangen på Tobo Golfklubb från och med årets säsong. 9,5:an, kiosken som finns i anslutning till nians green, är en viktig del i satsningen och inne i restaurangen har golvet öppnats upp för att skapa en trappa ner till 9,5:an. Foto: Arkivbild

Guldkringlan tar över restaurangen på Tobo Golfklubb från och med årets säsong. Arbetet med att iordningställa restaurangen och ”9,5:an”, kiosken efter nio hål, flyter på som planerat. – Tobos ideella krafter och anlitade hantverkare håller på för fullt, säger Joakim Hesselgård som med spänning följer byggprocessen och längtar till öppningen i vår.

Det var i början av november som Guldkringlan skrev på avtalet för att ta över restaurangen på Tobo Golfklubb. För Guldkringlan bygger golfklubben om restaurangen och gör en passage från restaurangmatsalen ner mot bottenvåningen där det blir en satsning på 9,5:an, det vill säga pausen efter nio spelade hål.

”Guldkringlan tillför en annan dimension med bakverk och mackor. På en golfanläggning är det oftast en fralla med ett trött salladsblad och en ost. Här kommer man få en möjlighet till ett utökat utbud som gör att det kan bli bättre. Med anledning av att det har varit så osäkert med vår restaurang under flera år så har golfarna börjat ta med sig termos med kaffe själva. Nu slipper man det. Funkar restaurangen som är en viktig del i golfanläggningen så kommer folk utnyttja det”, sa Micael Glennfalk, ordförande på Tobo GK, när nyheten blev officiell.

"Går bara i väntans tider"

Nu, flera månader senare, kommer Guldkringlans vd Joakim Hesselgård med en statusuppdatering om att byggnationerna på golfklubben flyter på enligt plan.

– Arbetet fortgår bra ute på Tobo golfklubb. De har öppnat upp golvet för en trappa ner till 9,5:an som ser fantastisk ut. Trappan är en vision och idé som Astrid och Percy (Hesselgård) har haft i 20 år och det känns helt fantastiskt att det blir gjort, säger Joakim Hesselgård och fortsätter:

– Vi har satt ihop en meny som vi har provlagat, gjort färdig och gett all personal på Guldkringlan möjlighet att provsmaka. Vi har köpt in ugn, spis och all inredning och alla redskap till köken. Vi har hittat fantastiskt bra personal som kommer jobba på Tobo. Det känns som att man bara går i väntans tider och vill köra igång.

När är tanken att er verksamhet ska vara igång på golfklubben?

– Det är såklart mycket som ska klaffa. Vi har sökt alkoholtillstånd som vi väntar beslut på, men det är mest beroende vädret och all snö som fortfarande ligger kvar på marken. Det får gärna bli snöfritt så fort som möjligt så växtligheten kan börja komma igång, säger Joakim Hesselgård.

Menyn är klar

Guldkringlan har siktet inställt på en grand opening helgen efter påsk, andra helgen i april.

– Då är tanken att vi ska bjuda in alla fantastiska personer som har hjälpt till med byggnationen och även styrelsen och olika sektioner i föreningen. Vi kommer därefter öppna så sakteliga. Till att börja med börjar vi med att ha öppet på helger och kommer gå för fullt när högsäsongen drar igång i maj-juni.

Vad blir det för meny?

– Menyn är väl genomarbetad och det ligger mycket tankeverksamhet bakom den från vår fantastiska personal här på Guldkringlan. Vi har kockar som har jobbat i många, många år som kockar och tanken är inte att vi ska ha en dagens lunch-buffé som det har varit tidigare. Vi kommer ha en riktigt bra, välarbetad a la carte-meny med en mängd olika valmöjligheter. Det ska andas vällagat, fräscht och bra och vara gjort från grunden. Samtidigt ska du inte behöva sitta och vänta mer än max 10–15 minuter på att få maten. Det är viktigt att det är bra förberett.

Enligt Joakim Hesselgård kommer det finns ett brett utbud av rätter i restaurangen.

– Vi kommer jobba med schnitzel, hamburgartallrik, club sandwich, fisk och kött. Vi har köpt in ett pastakokeri för att ha riktigt goda pastarätter med färsk pasta och några goda såser till. Vi ser alla de här synergierna mellan vårt bageri och restaurangen. Smörgåsarna och mackorna som vi har kommer vi även servera på golfklubben. På a la carte-menyn kommer vi ha riktigt bra, genomarbetade italienska smörgåsar där vi har hämtat inspiration från resor i Italien där man får fina italienska bröden med bra fyllning i form av mortadella och pistagekräm.

Nya arbetstillfällen skapas

9,5:an är en viktig del i verksamheten och finns i anslutning till nians green. Direkt efter nians green kliver man som spelare rakt in i 9,5:an.

– Vi kommer storsatsa på 9,5:an där det kommer finnas korv, hamburgare, toast, dricka och kaffe. Det som vi ser som en riktigt bra grej är att trappan, som vi bygger, möjliggör att man också kan komma upp i restaurangen från kiosken efter nio hål. Vi förbereder allting uppe i restaurangen och fyller på med grejer i 9,5:an under dagen. Det är också det som smidighetsmässigt görs med en trappa. Personalen kan enkelt bara gå tio trappsteg ner och fylla på med dricka, mackor och korv med mera.

Guldkringlans satsningar på golfklubben leder till nya arbetstillfällen.

– Om man räknar in säsongsarbetarna är det någonstans mellan fem-sex personer som vi anställer i och med den här verksamheten. Det blir en serveringsansvarig, en kock, kanske någon mer och sedan blir det skolungdomar som söker sommarjobb. Vi ägare kommer också jobba mycket i verksamheten.

Hantverkarna håller just nu på för fullt med att färdigställa trappan ner till 9,5:an och kiosken.

– De ska vara färdiga i slutet av februari eller början av mars för att vi därefter ska börja fixa och dona med spackling, möblering, städning och iordningsställande av köket i restaurangen. Vi har också knutit ett bra lokalt avtal med Åbro Bryggeri som leverantör. De vill komma in med sina kylar. Det måste ske någon gång i mitten/slutet på mars för att vi ska vara igång i april.

Det råder just nu febrilt byggnationsarbete i klubbhuset.

– Ideella krafter och hantverkare har byggt om baren till oss och vi ser att det blir en bra uppfräschning av restaurangen. Vi på Guldkringlan har köpt in helt nya utemöbler, innemöbler, matmöbler och lampor och även fåtöljer för att skapa en skön hörna där man kan sitta ner och diskutera rundan. Vi har också köpt in barstolar och barbord som ska vara ute på altanen så man kan stå där i sommar, ta en öl och kolla ut över golfbanan.