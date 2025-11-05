Jehovas vittnens statsbidrag dras in – anses diskriminera homosexuella

Trossamfundet Jehovas vittnen förlorar sitt statsbidrag eftersom de anses diskriminera homosexuella personer. Bilden är ett montage och en genrebild. Foto: Arkiv/Pixabay

Trossamfundet Jehovas vittnen förlorar sitt statsbidrag. Skälet är att Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, anser att Jehovas vittnen diskriminerar homosexuella.

Jehovas vittnen förlorar sitt statsbidrag eftersom de utesluter homosexuella. Det slår Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) fast, vilket tidningen Kvartal var först att rapportera.

Jehovas vittnen har varit berättigade till statsbidrag sedan 2019. Vid årsskiftet skärptes dock lagstiftningen för trossamfunden, och sedan dess beviljas inte statsbidrag om någon av dess församlingar eller företrädare till exempel diskriminerar personer på ett sätt som bryter mot principen om alla människors lika värde.

– Vi har gjort bedömningen att de inte lever upp till de nya demokrativillkoren, säger SST-chefen Isak Reichel till Ekot i Sveriges Radio.

”Utesluter homosexuella”

Enligt Isak Reichel har Jehovas vittnen själva sagt att de utesluter homosexuella, vilket strider mot den nya lagens bestämmelser.

– De har uppgett att de utesluter eller nekar medlemskap på grund av en persons val av livspartner, säger han.

Före 2019 tvistade Jehovas vittnen och regeringen i tolv år om samfundets statsbidrag. Regeringen nekade utbetalning med motivering att Jehovas vittnen uppmanar medlemmar att inte rösta eller ge barn blodtransfusioner. 2022 gav dock Högsta förvaltningsdomstolen trossamfundet rätt och dömde regeringen att betala miljonskadestånd.

Förra året tog Jehovas vittnen emot 1,8 miljoner kronor i statsbidrag.