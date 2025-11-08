JUST NU: Bredband och tv-tjänster funkar inte

Flera läsare från orterna som våra tidningar bevakar har hört av sig om att deras bredband inte fungerar. Det verkar röra sig om ett fel hos Telia under kvällen.

Vad som har orsakat problemet och hur många som har drabbats är oklart.

"Sedan 20:20 kan vissa kunder uppleva svårigheter med att använda sina bredband och tv-tjänster. Felsökning pågår", skriver Telia på sin hemsida.