Matpriserna steg igen i oktober – här är varorna som ökade mest

Efter att ha sjunkit två månader i rad steg matpriserna i oktober. Däremot var inflationen oförändrad och landade på 0,9 procent. Det visar ny statistik från SCB.

Utvecklingen med lägre matpriser stannade av i oktober. Priserna vände svagt uppåt igen efter två månaders nedgång, visar SCB:s Konsumentprisindex som presenterades på torsdagsmorgonen.

Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med 0,4 procent i oktober jämfört med september. Från oktober 2024 till oktober i år har priserna stigit med 3,7 procent.

– Sötsaker och glass hör till de varor som blev dyrare i oktober. Även kött och fisk steg något i pris i oktober jämfört med månaden innan, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande från SCB.

Kaffet fortsätter att stiga

Priset på kaffe steg också, plus 0,5 procent i oktober jämfört med september. På ett år har kaffepriset gått upp med ungefär 30 procent.

Även mineralvatten, läsk och frukt- och grönsaksjuicer blev dyrare, med en prisuppgång på 0,2 procent i oktober jämfört med september.

Ser man på prisutvecklingen under ett år har flera varor blivit rejält dyrare. Ett exempel är choklad, vars pris fortfarande låg 16,5 procent högre jämfört med oktober i fjol. Djupfrysta frukter och bär var 28 procent dyrare jämfört med läget för ett år sedan, enligt SCB.

Annons:

Säsong för frukt och grönt

En del varor trotsade den allmänna pristrenden i oktober och blev billigare. Framför allt sjönk priserna på grönsaker och frukt, som det är säsong för under hösten.

– Äpplen och päron sjönk i pris med över fem procent i oktober jämfört med september, säger Caroline Neander.

Mest minskade priset på gurka och vitkål, med en nedgång på 13 respektive 18 procent jämfört med september.

Inflationen oförändrad

Varje månad presenterar dessutom SCB siffror för hur inflationen har förändrats. I oktober landade KPI på 0,9 procent, vilket var oförändrat.

Även enligt KPIF, där effekterna av boräntor räknas bort, var inflationen oförändrad och landade i oktober på 3,1 procent.

Båda siffrorna är i linje med vad som presenterades förra veckan, då SCB gav besked om den preliminära inflationstakten.