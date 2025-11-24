Vimmerbyföretaget auktionerar ut helt kök till Musikhjälpen

Kommunikationsbyrån Roxx har dragit igång "Hela Vimmerbys bössa" inför Musikhjälpen. Nu har man fått med Polyform, som auktionerar ut ett kök värt hela 100 000 kronor.

Musikhjälpen, som sänds i både Sveriges Television och Sveriges Radio, samlar in pengar till välgörande ändamål och uppmärksammar olika världsproblem. Programmet har sänts årligen veckan före jul sedan år 2008 med ett nytt aktuellt tema varje år.

Tills i år har kommunikationsbyrån Roxx dragit igång "Hela Vimmerbys bössa" och hoppas bli den enande kraften för alla Vimmerbys företag, föreningar och eldsjälar som vill göra skillnad i Musikhjälpen.

– I fjol satsade vi stort. I år tänker vi större. Tillsammans blir vi starkare, vilket är precis vad Musikhjälpen handlar om, säger Victor Kennmark, innehållschef på Roxx.

Nu står det klart att Vimmerbyföretaget Polyform krokar arm med bössan och auktionerar ut ett kök värt hela 100 000 kronor. Det vinnande budet går oavkortat till Musikhjälpen.

"Konkret sätt att göra skillnad"

Köket kommer kunna anpassas i färg och utförande inom Polyforms sortiment i samma värdenivå. Bud läggs via aktiv auktion på Tradera. Vid auktionens slut skänker vinnaren sitt budbelopp till Musikhjälpen och Polyform levererar därefter det nya köket enligt överenskommelse.

– Det här är ett konkret sätt att göra skillnad. En investering i ett nytt kök blir samtidigt ett bidrag till årets insamling för en god sak, säger Johan Hofstedt, vd för Polyform.

I paketet ingår också att Polyform får tillåtelse att dokumentera och fotografera slutresultatet för att dela inspiration i sina kanaler. Vitvaror och blandare ingår inte.