10 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

FÖRETAGET VILL SAMLA HELA VIMMERBY FÖR MUSIKHJÄLPEN

Vicotr Kennmark är innehållschef på Roxx, som nu vill samla hela Vimmerby för Musikhjälpen. Foto: Pressbild

FÖRETAGET VILL SAMLA HELA VIMMERBY FÖR MUSIKHJÄLPEN

NYHETER 10 november 2025 12.00

I år laddar Vimmerbyföretaget Roxx för en gemensam Vimmerbysatsning kopplad till Musikhjälpen. Målet är att skapa ännu större engagemang hos privatpersoner och företag i kommunen, vilket i slutändan ska ge mer pengar till insamlingen.

Annons:

Det hela började som en idé hos kreatörerna på kommunikationsbyrån: Skulle Roxx kunna vara den enande kraften som för samman Vimmerbys alla företag, föreningar och eldsjälar som vill göra skillnad i Musikhjälpen?

Svaret blev ”ja”.

– I fjol satsade vi stort. I år tänker vi större. Tillsammans blir vi starkare, vilket är precis vad Musikhjälpen handlar om, säger Victor Kennmark, innehållschef på Roxx.

Musikhjälpen, som sänds i både Sveriges Radio och Sveriges Television, samlar in pengar till välgörande ändamål och uppmärksammar olika världsproblem. Programmet har sänts årligen veckan före jul sedan år 2008 med ett nytt aktuellt tema varje år.

”Rackarbajsarupplägg”

Vicotr Kennmark berättar att Roxx nu har sträckt ut handen till ett stort antal aktörer i stan, och kända personer med Vimmerbykoppling.

– Detta för att få ihop ett riktigt rackabajsarupplägg med tävlingar, auktioner och action. Och jag ska inte avslöja för mycket än, men vi har fått helt grym respons

Upplägget bygger på att Roxx är den enande motorn som står för bössan, marknadsföring, uppsättning av auktioner och tävlingar – ett stöd som man hoppas sänker trösklarna för företag, föreningar och personer som själva inte har kraft, tid eller kunskap att fixa med sådant.

– Just nu har vi klart med ett tiotal aktörer som sluter upp bakom initiativet, men vi har plats för många fler, säger Victor Kennmark.

Fakta

Vad heter bössan?

Bössan heter ”Hela Vimmerbys bössa” och det går redan att skänka pengar till den.

 Musikhjälpen 2025:

Årets tema för Musikhjälpen lyder ”Alla barn har rätt att gå i skolan”, med den förklarande texten: ”Utbildning är en mänsklig rättighet. Men att få gå i skolan är långt ifrån självklart för de miljontals barn och unga som lever i kriser som krig, fattigdom och naturkatastrofer.”

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Vimmerbyföretagets kaxiga mål i Musikhjälpen – ”Ingen minns en fegis!”
Han blir ny produktionschef på Vimmerbyföretaget: "Väldigt stolt"
Vimmerbyföretagets succéprodukt växer – tecknat stort avtal
Efter 34 år: Janne har gjort sin sista dag på Roxx – "En fantastisk resa"
Inspirerande eventet återkommer till Vimmerby för andra året

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt