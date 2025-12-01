Godis, biobiljetter och ett sprillans nytt kök – här är hela listan för Vimmerbys bössa

Victor Kennmark är innehållschef på Roxx. Nu avslöjar man vad som ligger i potten när det kommer till "Hela Vimmerbys bössa". Foto: Pressbild

Nu börjar Musikhjälpen 2025. Vimmerbyföretaget Roxx har försökt att samla hela trakten. Under namnet "Hela Vimmerbys bössa" finns ett smörgåsbord av möjligheter.

Tidigare i höstas tog Roxx initiativ till "Hela Vimmerbys bössa". Det är en gemensam insamling för Musikhjälpen, där man bjudit in hela bygden.

Nu avslöjar Roxx att det i auktions- och tävlingsmixen gömmer sig ett lyxigt spapaket, ett helt nytt kök, familjebiljetter till Astrid Lindgrens Värld och en häftig nära älg-upplevelse.

– Jag hade på känn att Vimmerby skulle ställa upp, men responsen vi fått är bortom alla förväntningar. Vi snackar allt från godisparty till en uppfylld köksdröm, det är helt galet och underbart på samma gång, säger Victor Kennmark, innehållschef på Roxx.

Roxx står för själva bössan, marknadsföringen och hjälper till att arrangera tävlingar och auktioner. Detta har man gjort för att sänka tröskeln för alla som vill bidra.

Auktionerna på Tradera har redan gått live. Tävlingarna på Instagram går live under måndagen och pågår till och med söndagen den 7 december. Musikhjälpen sänds i både SVT och SR mellan just 1 och 7 december.