Godis, biobiljetter och ett sprillans nytt kök – här är hela listan för Vimmerbys bössa

Victor Kennmark är innehållschef på Roxx. Nu avslöjar man vad som ligger i potten när det kommer till "Hela Vimmerbys bössa".
Foto: Pressbild
Tidigare i höstas tog Roxx initiativ till "Hela Vimmerbys bössa". Det är en gemensam insamling för Musikhjälpen, där man bjudit in hela bygden.
Nu avslöjar Roxx att det i auktions- och tävlingsmixen gömmer sig ett lyxigt spapaket, ett helt nytt kök, familjebiljetter till Astrid Lindgrens Värld och en häftig nära älg-upplevelse.
– Jag hade på känn att Vimmerby skulle ställa upp, men responsen vi fått är bortom alla förväntningar. Vi snackar allt från godisparty till en uppfylld köksdröm, det är helt galet och underbart på samma gång, säger Victor Kennmark, innehållschef på Roxx.
Roxx står för själva bössan, marknadsföringen och hjälper till att arrangera tävlingar och auktioner. Detta har man gjort för att sänka tröskeln för alla som vill bidra.
Auktionerna på Tradera har redan gått live. Tävlingarna på Instagram går live under måndagen och pågår till och med söndagen den 7 december. Musikhjälpen sänds i både SVT och SR mellan just 1 och 7 december.
TÄVLINGAR (Instagram)
Vimmerby Stadshotell – Sömmerskans spapaket: spa, middag och övernattning för två
Go Banana – Godis och snacks till ett helt barnkalas
Vimmerby Sparbank – Presentkort på 10 000 kr hos Vimmerby Handel
Albins – Orrefors-paket med ljusstakar och kylryggsäck
Virum Älgpark – Fyra safaribiljetter (två vinnare, två biljetter var)
Hemtex – Lyxig handtvål
MaterialMännen – 5 tusen på 5 mintuer (butikstävling)
AUKTIONER (Tradera)
Vimmerby Hockey – Exklusiv hockeyförmiddag med laget
Linus Hultström – Signerad hockeyklubba
Jesper Svensson – Signerat bowlingklot och matchtröja
Go Banana – Stor saccosäck från Ahlgrens bilar
Polyform – Komplett, skräddarsytt kök (värde 100 000 kr, exkl. vitvaror och blandare)
Astrid Lindgrens Värld – Familjebiljett (2 vuxna, 2 barn) till säsongen 2026
Virum Älgpark – Upplevelsen ”Älgbonde för en dag”
Vimmerby Bio – Fria biobesök januari–maj 2026
Starlings Fiske – Guidad fisketur för tre
Vimmerby Turistbyrå – Tre pippidockor skänkta av turistbyråns medarbetare