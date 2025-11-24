VIDEO: Se när Kråksjö Torg invigs i Västervik

Nu har Stora torget i Västervik återigen förvandlats till Kråksjö torg, den fiktiva stad som står i centrum för årets SVT-julkalender Tidstjuven. På måndagen var det dags för invigning, och efter det bar man av till Biostaden där 330 Västerviksbor fick möjligheten att tjuvkika på de fyra första avsnitten. – 25 procent av Sveriges befolkning kommer att titta på det här, och då kommer de också få se vilken fantastiskt vacker och mysig stad som Västervik är, säger Calle Åstrand när han håller tal på torget.

Nedan kan du se när regissör Calle Åstrand och skådespelaren Gusten Wickberg, som spelar huvudpersonen Clint, talar på torget för Västerviksborna och tillresta. De blir först presenterade av kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M).

