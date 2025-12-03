Årets hemtjänstindex är här – så placerar sig din kommun

Nu är årets hemtjänstindex här. Så placerar sig din kommun. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

SPF Seniorerna släppte under tisdagen sitt årliga hemtjänstindex. För en del kommuner i länet går det att sträcka på sig kring hur man sköter hemtjänstverksamheten. För andra finns det en läxa att göra. – Det som är slående är spridningen av toppen och botten, säger Sven-Erik Karlsson, distriktsordförande för SPF Seniorerna i länet.

SPF:s årliga hemtjänstindex är en grundlig genomgång av hur Sveriges kommuner sköter sin hemtjänstverksamhet. Resultatet i Kalmar län varierar kraftigt.

Allra överst i länet finns Mörbylånga kommun med ett index på 79,4 medan Torsås kommun finns i den andra änden med ett index på 55,4.

– Det är betänkliga skillnader mellan två kommuner i samma län vilket innebär att seniorer i dessa två kommuner har helt olika kvalitet på sin hemtjänstverksamhet, säger Sven-Erik Karlsson, som är distriktsordförande för SPF Seniorerna i Kalmar län.

Just de stora skillnaderna är slående, menar han.

– Det är väldigt olika hur det ser ut med hemtjänstverksamheten i våra tolv kommuner. Det är oroväckande tycker jag och så kan det inte få fortsätta. Det bör man ta tag i och göra något åt. Det som är slående av placeringarna är spridningen av toppen och botten. Det finns ett stort hopp från den högre nivån till den lägre nivån och det är en spridning på över 20 indexenheter.

Så ser det ut bland kommunerna

Fyra kommuner hamnar på en hög indexnivå och det är utöver Mörbylånga även Västervik, Hultsfred och Kalmar. Västervik och Hultsfred är riktiga klättrare i undersökningen.

Västervik får plats 17 vilket kan jämföras med plats 149 för två år sedan. Hultsfred hamnar på plats 18, vilket är en klar förbättring mot förra årets 46:e plats och 143 som man hamnade på 2023.

Kalmar kommun rankas som kommun 28 av 290. Placeringarna de två senaste åren har varit 17 och 21. Oskarshamn är över medel med sin plats 37. Nybro hamnar på plats 135 och det är medelnivå. Även Vimmerby hamnar på medel med sin placering som kommun 163. Det är ändå en klar förbättring jämfört med plats 231 förra året och plats 237 för två år sedan.

– Vimmerby är inte bra, det kan jag inte säga, men det är inte heller bottennivå. Man borde från den här nivån kunna förbättra sig ytterligare, säger Sven-Erik Karlsson.

Vad säger du om Kalmar?

– Kalmar är på väg åt rätt håll, men har försämrat sig det här året. Man är en stor kommun och är med på hög eller medelhög nivå, men bör se över sina rutiner. Alla bör ta sikte på Mörbylångas nivå. Där bör övriga kommuner satsa.

Positiva indexförändringar

De fyra kommuner vår tidning bevakar är Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar. Alla fyra har en indexförändring som är positiv jämfört med förra året. För Vimmerby är den 8,4, för Hultsfred 6,8, för Västervik 4,0 och för Kalmar 2,0.

Hultsfred hamnar på plats tre vad gäller information och Västervik är fyra vad gäller biståndshandläggning. Hultsfred är också sexa vad gäller stöd och utveckling, vilket är Västerviks sämsta gren enligt undersökningen. Hultsfred däremot hamnar långt ned vad gäller biståndshandläggning.

Kalmar bästa placering är plats 17 vad gäller stöd och utveckling och lägst index får man vad gäller utförande, där man är kommun 157. Vimmerbys bästa placering är 104:a när det gäller information och sämst är i stället plats 229 vad gäller biståndshandläggning.

– Undersökningen visar att det skiljer väldigt mycket mellan våra tolv kommuner. Det gäller att förbättra alla delfaktorer som ingår eftersom spridningen är så stor. Kommunerna får ta på sig ett ansvar där. Det som är mest oroväckande om man tittar på de tre senaste åren är den här spännvidden som finns. Vissa kommuner ska förstås honoreras, men många små kommuner har det kämpigt. Det får inte vara sådan skillnad att bo i en kommun än en annan kommun i länet.

"Viktig rättvisefråga"

I hela landet toppar Kristianstad före Tjörn och Halmstad. Torsås är värst i länet med plats 284 och näst värst är Mönsterås, som hamnar på plats 279.

Vilket är ditt viktigaste medskick till kommunerna?

– Det är svårt att peka ut något speciellt, men framför allt är det tillgängligheten generellt. Många har bra information och bra verksamhet, men det finns olika nivåer av biståndsbedömningar. Det är en viktig rättvisefråga att det funkar framför allt. Kommuner med låga index bör omgående starta ett arbete med att se över sina rutiner och förbättra sin hemtjänstverksamhet för att seniorer, oavsett var de bor, ska ha samma rätt att ha tillgång till samma höga nivå på sin hemtjänst, säger Sven-Erik Karlsson.