Populärt att besöka Åbros pop up-butik: "För Vimmerbybornas skull vi gör det"

Mathias Wernetorp fanns på plats för att svara på frågor om säsongs- och sommarjobb på Åbro Bryggeri. Foto: Ossian Mathiasson

Maria Wester och Anna Thalin uppskattar initiativet med att visa upp Åbroshoppens produkter i en pop up-butik i Brygghusets lokaler. Foto: Ossian Mathiasson

Åbro Bryggeri har under några timmar på tisdagen haft en pop up-butik öppen med produkter från Åbroshoppen. – Jag tycker att det känns roligt att erbjuda Vimmerbyborna detta, säger Anna Thalin, vd-koordinator på Åbro Bryggeri.

Nu på tisdagseftermiddagen har Åbro Bryggeri öppnat upp en pop up-butik med Åbroshoppen i Brygghusets tidigare lokaler. Besökarna har haft möjlighet att känna och klämma på merch från flera av Åbro Bryggeris varumärken, bland annat Ey´Bro, Bryggmästarens, Bron och The Bäär. Åbro Bryggeri har under eftermiddagen bjudit på tävlingar och rabatterade produkter.

Maria Wester, säljare på Åbro Bryggeri, och Anna Thalin, vd-koordinator på Åbro Bryggeri, är mycket nöjd med gensvaret från Åbro-medarbetarna och allmänheten.

– Vi öppnade för allmänheten klockan 15 och öppnade en timme tidigare för anställda. Det var jättemycket folk. Det var till och med de som gled in innan det öppnade för att de var så nyfikna på vad vi hade att erbjuda. Det är ett uppskattat initiativ och det är för Vimmerbybornas skull vi gör det. Vi har öppet fram till klockan 18 i dag, säger Maria Wester.

"Smidigt att få komma hit"

Anna Thalin tycker att det känns roligt att göra det för invånarna för Vimmerby.

– Vi tycker att det är roligt. Vi gillar våra produkter och vi vet att många andra också gör det. Det är kul att kunna erbjuda en sån här grej för Vimmerbyborna, säger Anna Thalin.

– Jag tror också att man tycker att det är smidigt att få komma hit, klämma och känna. Det gör att man verkligen kan se vad man handlar, säger Maria Wester.

Underställ och väst från Ey´Bro var populärast, likaså glas från Åbro Bryggeris varumärken.

– Våra glas finns till exempel inte i webbshopen. De säljer vi här och det får vi ofta frågor om. När ska ni sälja era glas? Det är exklusivt för i dag, säger Anna Thalin.

Maria Wester hoppas på att det är ett koncept som kan komma tillbaka.

– Om jag skulle få bestämma så blir det fler gånger, säger Maria Wester.

"Söker drygt 50 personer"

För den som är nyfiken på säsongsjobb fanns rekryteringskoordinator Mathias Wernetorp på plats för att svara på frågor.

– Vi har nyligen lagt ut en annons där vi söker säsongs- och sommarjobbare. Vi söker drygt 50 personer och det brukar landa på totalt 60–70. Det är framför allt för säsong och vår säsong börjar i mars. Inför den behöver vi samla på oss och behöver mer personal för att öka på skiften. Det är under vår och sommar, när solen börjar lysa, som våra produkter blir mer intressanta, säger Mathias Wernetorp.

Brukar det vara svårt att få tag i personal?

– Nej, vi har ett väldigt gott renommé som företag. Vi brukar ha 400 sökande varje år till säsongs- och sommarjobben. Den stora mängden blir i produktion och på lagret. Vi har några tjänstemannatjänster som transportplanerare och ordermottagare.