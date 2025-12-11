Lagom till julklapparna – Åbro satsar på pop up-butik

Det är nog genomtänkt inför julafton. Nästa vecka satsar nämligen Åbro Bryggeri på att öppna upp en pop up-butik med Åbroshoppen i sina lokaler.

Det blir nu på tisdagseftermiddagen den 16 december som Åbro Bryggeri kommer att öppna upp en pop up-butik med Åbroshoppen i Brygghusets tidigare lokaler.

"Här finns möjlighet att känna och klämma på merch från flera av våra varumärken, bland annat Ey´Bro, Bryggmästarens, Bron och The Bäär. På plats hittar du också produkter från tidigare kollektioner – allt från kläder och glas till olika accessoarer", skriver Åbro Bryggeri i ett pressmeddelande.

Man kommer också bjuda på tävlingar, rabatterade produkter och utlovar en rad andra "härliga överraskningar" nu på tisdag.

"Ett perfekt tillfälle att inhandla presenter till nära och kära. För den som är nyfiken på säsongsjobb på bryggeriet så kommer vår rekryteringskoordinator Mathias Wernetorp finnas på plats för att svara på frågor", skriver man vidare.