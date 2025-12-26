Hon välkomnar diskussion om barnahus: "Det vore fantastiskt"

Maud Ärlebrant, socialnämndens ordförande i Västerviks kommun, är positiv till att inrätta ett barnahus i norra Kalmar län. Men för det krävs samarbete mellan samtliga kommuner. Bilden är från ett sammanträde i kommunfullmäktige tidigare i år. Foto: Tess Hartikka

Det saknas ett barnahus i Norra Kalmar län. Detta är något som flera eldsjälar försöker att ändra på, men för att det ska ske krävs politiskt engagemang i de fem kommunerna. – S jälvklart är jag positiv till den här idén. Är det något vi kan göra bättre för barnen så är det ju bara bra , säger Maud Ärlebrant (KD), ordförande för socialnämnden i Västervik.

Ett barnahus är en samverkansmodell där polis, åklagare, socialtjänst samt hälso- och sjukvård arbetar tillsammans i barnanpassade lokaler vid misstankar om vålds- och sexualbrott mot barn. Syftet är att minska barnets stress och undvika att barnet behöver slussas runt och berätta sin historia flera gånger för olika myndigheter.

I dagsläget saknas ett barnahus för kommunerna Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn och Högsby. Detta trots att det funnits tillgängligt för de sju södra kommunerna i länet sedan 2013, och om man kollar i hela Sverige så är det en stor majoritet, 247 av landets 290 kommuner, som har tillgång till ett barnahus.

Som vår tidning tidigare har rapporterat menar polis och åklagare att brottsutsatta barn i norra Kalmar län därmed inte har samma förutsättningar som barn i andra delar av landet.

Gammal fråga som väckts till liv

Frågan om barnahus i norra länsdelen är dock inte ny. Enligt Maud Ärlebrant (KD), socialnämndens ordförande i Västervik, väcktes den redan för över tio år sedan.

– Jag tror det var 2014 som en av mina partikamrater som då var verksam i socialnämnden, Gunnel Ohlin, lämnade in en motion om att inrätta ett barnahus i norra länsdelen. Men det fanns inget gehör för det då, säger hon.

I dag ser hon annorlunda på möjligheterna.

– Jag ser positivt på att göra något liknande här i den här delen av länet. Problemet är ju just att barnen får sitta och åka de här milen fram och tillbaka när de redan befinner sig i en jobbig situation. Så om man kan underlätta och göra det bättre för de barnen så vore det fantastiskt tycker jag.

Vad skulle krävas för att det skulle kunna bli verklighet?

– Ja det är ju många administrativa saker som behöver ordnas, och viktigt att vi i så fall kommer överens med alla kommuner och alla inblandade aktörer. Och sen är det ju också pengar som blir en fråga, det kostar ju en del.

Vad som händer med ett eventuellt barnahus framöver är oklart.

– Polis och åklagare tog initiativ till att lyfta detta med oss för ett par veckor sedan. Men vi får väl se sedan när helgdagarna är över hur vi ska ta det vidare.