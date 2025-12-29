Nu väcks frågan om barnahus i politiken: ”Hoppas tiden är mogen”

"Nu när polis och åklagare gick ut och påtalade behovet, då kändes det aktuellt att lyfta det i en motion igen, säger Ola Hammarbäck (KD) om att försöka inrätta ett barnahus i norra delen av Kalmar län.. Foto: Arkivbild

Kristdemokraterna i Vimmerby vill att arbetet med att inrätta ett barnahus i norra Kalmar län ska tas upp på nytt. En motion har nu lämnats in till kommunfullmäktige, där partiet pekar på att brottsutsatta barn i norra länsdelen i dag inte får samma stöd som barn i södra delen av länet.

Vår tidning har tidigare skrivit om att polis och åklagare har gått ut med att de önskar att kommunerna i norra Kalmar län ska inrätta ett barnahus, något som finns tillgängligt för barn i södra delen av kommunen och i majoriteten av alla kommuner i Sverige.

– Man behöver inte uppfinna hjulet. Det här funkar ju i 247 andra kommuner. Man kan kika på hur de andra kommunerna har löst det för att hitta den bästa lösningen för kommunerna i norra Kalmar län, sa Linda Caneus, senior kammaråklagare på Kalmar Åklagarmyndighet, till vår tidning då.

Ett Barnahus är en samverkansmodell där polis, åklagare, socialtjänst samt hälso- och sjukvård arbetar tillsammans i barnanpassade lokaler för att utreda misstänkta vålds- och sexualbrott mot barn upp till 18 år. Syftet är att minska barnets stress genom att samla alla nödvändiga möten på ett och samma ställe.

”Känns aktuellt att lyfta igen”

Kristdemokraterna lyfte frågan om ett barnahus redan 2014, men motionen avslogs 2017. Nu har Ola Hammarbäck och Gudrun Brunegård från Kristdemokraterna i Vimmerby skrivit en ny motion.

"Det är oerhört viktigt att barn, som misstänks ha blivit utsatta för brott, som kränkningar, övergrepp eller annat våld, får största möjliga stöd och skydd, för att inte öka lidandet ännu mer. Våld och övergrepp är en allvarlig riskfaktor för både fysisk och psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att fokusera på barnets behov, skapa trygghet och ge möjlighet till upprättelse och återhämtning", skriver de bland annat.

De vill få igenom att Vimmerby kommun ska inleda överläggningar med regionen och övriga kommuner i norra länsdelen, för att tillsammans med rättsväsendet inrätta barnahus för barn i norra länet.

– Nu när polis och åklagare gick ut och påtalade behovet, då kändes det aktuellt att lyfta det i en motion igen. Vi får hoppas att tiden är mogen nu för att införa det även i vår del av länet, säger Ola Hammarbäck.

Tror du att läget har förändrats något sedan avslaget 2017?

– Ja, det vill jag tro. Det finns ju mer erfarenhet kring barnahus nu. När man ska utreda en sån här fråga så får man ju titta på vad för erfarenheter som de kommunerna i södra delen av länet har, som har haft tillgång till barnahus sedan 2013. Jag hoppas att man kommer till slutsatsen att ”här ligger vi efter, och här skulle vi behöva göra en satsning för att barn som är i ett väldigt utsatt läge ska få ett bättre omhändertagande.”

När det gäller placeringen av ett eventuellt barnahus pekar han ut Västervik som ett bra alternativ.

– Det är där diskussionerna har varit. Det finns ju sjukhus i Västervik och känns som den naturliga platsen att samlas för de här professionerna.

Frågan väntas tas upp i kommunfullmäktige i Vimmerby den 26 januari.