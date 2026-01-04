JUST NU: Ny vädervarning över våra trakter inför måndagen

En ny gul varning har utfärdats över våra trakter inför måndagseftermiddagen.

SMHI gick på söndagseftermiddagen ut med ännu en gul varning för våra trakter. Nu handlar det om kraftigt snöfall under måndagen som kan orsaka trafikproblem.

En ny gul varning har utfärdats för norra Kalmar län och gäller mellan klockan 14.00 och 23.00 på måndagen.

”Under måndagen rör sig ett stråk med kraftigt snöfall norrut över området. Totalt väntas 5-15 cm snö, lokalt mer. Det kan vara stora lokala variationer inom området, på en del platser bara små snömängder”, skriver SMHI.

Man uppmanar allmänheten att tänka på följande: