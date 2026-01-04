JUST NU: Ny vädervarning över våra trakter inför måndagen

En ny gul varning har utfärdats över våra trakter inför måndagseftermiddagen.
En ny gul varning har utfärdats för norra Kalmar län och gäller mellan klockan 14.00 och 23.00 på måndagen.
”Under måndagen rör sig ett stråk med kraftigt snöfall norrut över området. Totalt väntas 5-15 cm snö, lokalt mer. Det kan vara stora lokala variationer inom området, på en del platser bara små snömängder”, skriver SMHI.
Man uppmanar allmänheten att tänka på följande:
- Restider kan bli längre på grund av halka, dålig sikt och snörök. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten till väglag och sikt.
- Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägar, trafikolyckor eller stillastående fordon.
- Det finns risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
- Vid temperatur nära noll grader är det risk för störningar i el- och telenät i områden med luftburna ledningar.