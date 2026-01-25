Vabbandet minskade i länet – så såg det ut i din kommun

Männen stod för 37 procent av vabbandet i Kalmar län förra året. Foto: MostPhotos

Under 2025 vabbade svenskarna mindre. Likaså i Kalmar län. Här sjönk antalet utbetalade vab-dagar med åtta procent jämfört med året innan. Mäns andel av vabbandet i riket sjönk något.

Försäkringskassan har nu släppt sin officiella statisk som visar att antalet vab-dagar för hela riket minskade med tio procent förra året. Från 7,3 miljoner dagar år 2024 till 6,5 miljoner dagar förra året.

I Kalmar län var minskningen av vab-dagarna åtta procent, från 175 000 till 160 000 dagar.

2024 var antalet utbetalade vab-dagar 57 351 i Kalmar. Förra året var det 50 007 dagar. Förändringen motsvarade en minskning på 13 procent i Kalmar.

Vimmerby gick mot strömmen och hade en ökning. Från 10 774 till 11 104 dagar. I procent rörde det sig om tre. I Västervik var det 24 020 dagar år 2024 och förra året var det 23 452 dagar. En minskning på två procent.

I Hultsfred var det 8 003 dagar år 2024 och 2025 var det 7 523 dagar. Det var en minskning med sex procent.

Mäns andel av nettodagarna i Kalmar kommun var 37 procent. I Vimmerby var det 38 procent, i Västervik 36 procent och i Hultsfred 38 procent.

Totalt sett stod kvinnorna för 63 procent och männen således för 37 procent i Kalmar län.

Samma nivå som innan pandemin

Sedan rekordnoteringen under pandemiåret 2022 har minskningen i antal vab-dagar legat på ungefär tio procent årligen. Nu ligger den på samma nivå som innan pandemin.

– Barnafödandet i Sverige minskar och därmed också antalet barn i de åldrar det vabbas mest. Så det är naturligt att det totala antalet vab-dagar sjunker över tid, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan.

Pandemin förändrade människors beteenden och bedöms också ha påverkat vabbandet.

– En anledning till att vabbandet var högt direkt efter pandemin kan vara att vi var mer restriktiva med att ta smittade barn till förskolan. Det skulle kunna vara så att det beteendet nu klingar av. Pandemin förändrade också synen på hemarbete och det skulle i sin tur kunna ha lett till ökat vobbande, säger Patrik Zetterberg.

Det utbetalade beloppet för vab sjönk med cirka sju procent – från 8,3 miljarder kronor till 7,7 miljarder.