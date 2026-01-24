UPPGIFTER: CHEF PÅ ANSTALTEN ÄR AVSTÄNGD

Enligt uppgifter till vår tidning ska en chef på anstalten i Västervik vara tillfälligt avstängd efter att ha anklagats för att ha missbrukat sin maktposition. Kriminalvårdschefen Åsa Lindberg bekräftar att det pågår ett personalärende med två inblandade.

Utredningen som ska pågå just nu ska bland annat handla om att chefen anklagats för att ha missbrukat sin maktposition. Han ska ha erbjudit en medarbetare olika karriärmöjligheter i utbyte mot privata gentjänster.

Det ska också, enligt uppgifter till vår tidning, ha förekommit hot mot medarbetaren, om att chefen skulle förstöra hens karriär ifall någon fick veta om detta.

Åsa Lindberg är kriminalvårdschef på anstalten Västervik Norra. Hon väljer att svara på våra frågor via mejl.

Kan du bekräfta att en chef har stängts av och/eller är under utredning?

– Jag kan bekräfta att ett personalärende, där två personer är berörda, för närvarande hanteras inom myndigheten. Då det är ett pågående personalärende kan jag inte lämna några upplysningar om ärendet i övrigt.

Vi har fått uppgifter om att avstängningen rör maktmissbruk gentemot en underställd. Hur ser ni på de uppgifterna?

– Jag kan inte kommentera uppgifter eller frågor i enskilda personalärenden eller pågående utredningar.

Hur går man vidare med utredning? Vilka sköter den?

– Generellt gäller att personalärenden utreds inom Kriminalvårdens HR-funktion tillsammans med en arbetsrättsjurist i enlighet med gällande regelverk och fastställda processer.

Vilket stöd erbjuds den eller de medarbetare som berörs av utredningen?

– Jag kan inte kommentera det enskilda ärendet. Men när det gäller personalärenden finns rutiner och stöd som kan erbjudas, till exempel i form av företagshälsovård samt samtal.

Har Kriminalvården gjort eller övervägt att göra en polisanmälan i detta ärende? Vad avgör om ett ärende som detta polisanmäls eller inte?

– Det är som sagt ett pågående personalärende och saken utreds. Frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning samt skiljande från anställning på grund av personliga skäl prövas av Kriminalvårdens personalansvarsnämnd (PAN).

Frun fick chefspositionen

Kriminalvårdsmagasinet har också skrivit om avstängningen. Utöver att chefen ska ha blivit avstängd skriver de att chefens fru, som också är anställd på anstalten, ska ha fått överta chefsrollen tillsvidare.

"När det gäller lämpligheten av att hustrun till den man som är tagen ur tjänst har fått motsvarande chefsposition som maken hade, så är det inget som Åsa Lindberg vill kommentera", skriver Kriminalvårdsmagasinet.