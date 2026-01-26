LISTA: Så bra var länets föreningar på att samla in pantburkar 2025

Här är föreningarna som tog topplaceringarna i Kalmar län:
1. RM/SSG IF Ungdom (Mörbylånga kommun): 76 850 burkar och flaskor
2. Mönsterås GoIF (Mönsterås kommun): 51 050 brukar och flaskor
3. Virserums SGF ishockey (Hultsfreds kommun): 45 250 burkar och flaskor
4. Målilla GoIF fotboll (Hultsfreds kommun): 39 390 burkar och flaskor
5. Torsås GoIF (Torsås kommun): 39 200 burkar och flaskor
6. Järnforsens AIK (Hultsfreds kommun): 38 100 burkar och flaskor
7. Nybro Vikings IF (Nybro kommun): 26 855 burkar och flaskor
8. Hultsfreds HF (Hultsfreds kommun): 25 600 burkar och flaskor
9. Emmaboda IS (Emmaboda kommun): 23 450 burkar och flaskor
10. Gantesbo IBK (Emmaboda kommun): 16 350 burkar och flaskor