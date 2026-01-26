26 januari 2026
LISTA: Så bra var länets föreningar på att samla in pantburkar 2025

Kalmar läns idrottsföreningar pantade ihop 587 900 kronor i Pantameras miljötävling Föreningskampen 2025. Foto: MostPhotos

LISTA: Så bra var länets föreningar på att samla in pantburkar 2025

NYHETER 26 januari 2026 19.00

Pantameras miljötävling Föreningskampen har avgjorts för 13:e året i följd. Kalmar läns idrottsföreningar lyckades samla in 587 900 kronor med 638 336 burkar och flaskor under 2025.

Ett 80-tal föreningar i Kalmar län har samlat in över 638 000 burkar och flaskor, en insats som har gett nästan 588 000 kronor i tillskott till föreningskassorna.

Kalmar läns vinnare i Föreningskampen är återigen RM/SSG IF från Mörbylånga kommun som lyckades samla in 76 850 burkar och flaskor. Som segrare i länet får föreningen ytterligare 10 000 kronor till klubbkassan av Pantamera.

Värt att notera är att fyra föreningar från Hultsfreds kommun tog sig in på topp tio-listan. Virserums SGF slutade trea, Målilla GoIF fyra, Järnforsens AIK sexa och Hultsfreds HF åtta.

Föreningskampen arrangerades för 13:e gången 2025 och nästan 2 500 deltagande föreningar har tillsammans dragit in över 13 miljoner kronor till svensk idrott med närmare 15 miljoner burkar och flaskor under 2025.

Klicka här för att se hur det gick för din förening i Pantamers miljötävling Föreningskampen 2025.

Fakta

Här är föreningarna som tog topplaceringarna i Kalmar län: 

1.    RM/SSG IF Ungdom (Mörbylånga kommun): 76 850 burkar och flaskor

2.    Mönsterås GoIF (Mönsterås kommun): 51 050 brukar och flaskor

3.    Virserums SGF ishockey (Hultsfreds kommun): 45 250 burkar och flaskor

4.    Målilla GoIF fotboll (Hultsfreds kommun): 39 390 burkar och flaskor

5.    Torsås GoIF (Torsås kommun): 39 200 burkar och flaskor

6.    Järnforsens AIK (Hultsfreds kommun): 38 100 burkar och flaskor

7.    Nybro Vikings IF (Nybro kommun): 26 855 burkar och flaskor

8.    Hultsfreds HF (Hultsfreds kommun): 25 600 burkar och flaskor

9.    Emmaboda IS (Emmaboda kommun): 23 450 burkar och flaskor

10.  Gantesbo IBK (Emmaboda kommun): 16 350 burkar och flaskor

